Les nouveaux processeurs Intel Raptor Lake offrent des performances nettement meilleures en mono-cœur

Les dernières puces Intel Raptor Lake Refresh montrent des performances solides par rapport aux processeurs de 14e génération, comme en témoignent les premiers benchmarks de l’un de ses modèles.

Performances améliorées et efficacité énergétique

Le nouvel Intel Core 9 270H, un processeur 14 cœurs/20 threads, a été récemment testé sur le benchmark PassMark. Basé sur le même processeur de gravure Intel Core i7 que les processeurs de 14e génération, il conserve également le même cache L3 de 24 Mo. Cependant, il présente des différences notables en termes de fréquences d’horloge et de TDP.

Malgré une consommation énergétique réduite, avec une puissance de base de seulement 45W contre 55W pour l’Intel Core i5 14500HX, le Core 9 270H parvient à surpasser ce dernier avec une performance monocœur supérieure d’environ 14%.

Le processeur a obtenu un score de 4125 points en monocœur et des performances similaires à celles du Core i5 14500HX en multithread.

Caractéristiques techniques détaillées

L’une des raisons évidentes de cette amélioration de performance est sa fréquence turbo maximale élevée de 5,8 GHz, soit 900 MHz de plus que le Core i5 14500HX. Malgré un cache L2 inférieur de 11,5 Mo contre 20 Mo pour le 14500HX, le 270H se montre impressionnant et devrait être excellent pour le gaming et la productivité.

Les nouveaux processeurs Arrow Lake Refresh arriveront à la fin de cette année, offrant à Intel une nouvelle opportunité de rivaliser avec les puces Zen 5 d’AMD. Ces avancées pourraient permettre à Intel de regagner la confiance des consommateurs après des lancements récents jugés décevants.