Intel Core Ultra 5 235HX : ce benchmark dévoile des performances en très nette hausse

Le nouveau processeur Intel Core Ultra 5 235HX pour PC portable se dévoile en détails dans quelques benchmarks. Comparé aux modèles de chez AMD et aux précédents modèles de chez Intel, il se débrouille franchement bien.

Les premiers résultats de benchmark du processeur Intel Core Ultra 5 235HX, de la famille Arrow Lake-HX, ont été publiés sur PassMark. Ces données révèlent une amélioration significative des performances par rapport à la génération précédente, notamment face au Core i5 14500HX.

Des gains de performance notables

Le Core Ultra 5 235HX, un processeur doté de 14 cœurs, destiné aux ordinateurs portables haut de gamme, affiche des scores de 4708 points en mono-cœur et 40 122 points en multi-cœur. Ces résultats représentent une progression respective de 30 % et 38 % par rapport au Core i5 14500HX, son prédécesseur direct. Malgré l’absence d’hyper-threading sur le modèle Arrow Lake-HX, cette avancée technique se traduit par des performances supérieures dans les tests synthétiques.

Le processeur conserve une enveloppe thermique de base (TDP) de 55 W, similaire à celle du Core i5 14500HX, mais peut atteindre une puissance de turbo allant jusqu’à 160 W. Ses fréquences turbo s’élèvent à 4,5 GHz pour les cœurs efficients et 5,1 GHz pour les cœurs performants.

De solides performances face à AMD

En comparaison avec le Core i7 14700HX, un processeur 20 cœurs et 28 threads, le Core Ultra 5 235HX affiche des performances supérieures de 18% en mono-cœur et de 7% en multi-cœur. Plus surprenant encore, il dépasse le Core i9 14900HX de 11% en mono-cœur, tout en restant 11% moins performant en multi-cœur.

Les benchmarks indiquent également que le Core Ultra 5 235HX surpasse légèrement les processeurs AMD Ryzen 7 9800X3D et Ryzen 9 9955HX3D en mono-cœur, avec un écart d’environ 6%. Ces résultats soulignent la compétitivité du nouveau processeur Intel dans les tâches nécessitant une puissance de calcul élevée, bien que les puces AMD de la série 9000 X3D restent dominantes dans le domaine du gaming, où d’autres facteurs entrent en jeu.

Un CPU prometteur pour les PC portables

La famille Arrow Lake-HX, conçue pour les ordinateurs portables haut de gamme, semble marquer une rupture positive par rapport aux versions desktop d’Arrow Lake, qui n’avaient pas montré d’améliorations aussi marquées. Le Core Ultra 5 235HX se positionne ainsi comme une solution performante pour les utilisateurs recherchant une puissance de calcul élevée en mobilité, notamment pour des usages orientés productivité.

Les premiers benchmarks du Core Ultra 5 235HX confirment une progression technique notable pour Intel dans le segment mobile, de quoi rivaliser avec AMD sans trop de difficultés. Intel pourra-t-il remonter la barre face à Qualcomm qui monte ? La réponse dans quelques mois.