Intel Panther Lake : une gamme de 12 processeurs en préparation selon une fuite récente

Une fuite récente évoque une gamme Intel Panther Lake de douze processeurs, répartis en séries Core Ultra X (jusqu’à 12 cœurs Xe3), Core Ultra classiques (4 cœurs Xe3) et PTL-U (6 à 8 cœurs CPU), mais leur dénomination et leurs spécifications restent à confirmer officiellement.

Une nouvelle fuite concernant la prochaine génération de processeurs Intel, connue sous le nom de code Panther Lake, suggère l’arrivée d’une gamme composée de douze références distinctes. Ces informations, relayées par des sources non officielles, indiquent une répartition en trois séries principales : les Core Ultra X, les Core Ultra classiques et les modèles U-series (PTL-U), chacun déclinés en quatre versions.

Une segmentation claire entre performances et consommation

Selon les détails divulgués, la série Core Ultra X se distinguerait par des configurations graphiques plus poussées. Les modèles identifiés porteraient les dénominations Core Ultra 7 X3X8H et Core Ultra 9 X3X8H, avec une nouveauté : l’ajout d’un Core Ultra 5 X338H. Contrairement aux rumeurs précédentes, qui évoquaient 12 cœurs Xe3 pour l’ensemble des variantes « X », ce dernier modèle se contenterait de 10 cœurs graphiques. Cette différence marque une hiérarchie au sein même de la gamme haut de gamme, où les performances graphiques varient selon les références.

La série Core Ultra classique, quant à elle, regrouperait des processeurs tels que les Core Ultra 5/7/9 3X5H. Ces modèles conservent une architecture CPU similaire à celle des variantes « X », mais leur partie graphique intégrée serait réduite à seulement 4 cœurs Xe3. Une configuration identique à celle des processeurs basse consommation Core Ultra 3/5/7 3X0U, limités à 6 ou 8 cœurs CPU, et destinés aux appareils mobiles ou compacts.

Un nom qui devrait encore changer

Un point d’incertitude persiste concernant la dénomination exacte des processeurs. Les fuites mentionnent deux possibilités : soit le préfixe « X » est placé avant le numéro de modèle (ex. Core Ultra X5 338H), soit il est intégré au sein de la référence (ex. Core Ultra 5 X338H). Cette variation reflète une hésitation dans la stratégie de marque d’Intel, qui n’a pas encore officialisé ces choix.

Des caractéristiques à confirmer

Bien que ces informations semblent cohérentes avec des fuites antérieures, elles restent à confirmer par Intel. La présence de 12 références dès le lancement, si elle se vérifie, indiquerait une volonté de couvrir un large spectre de besoins, des appareils ultra-portables aux stations de travail mobiles. Cependant, en l’absence de communication officielle, ces données doivent être considérées avec prudence.