Intel : pas de PCIe 5.0 pour les cartes mères B660 ?

Ce qui est certain, c’est que la carte mère Asus Prime B660-PLUS D4 reste sur du PCIe 4.0 et de la DDR4.

L’acquisition d’un processeur Intel Alder Lake-S impose pour le moment de l’associer à une carte mère sur chipset Z690. Bien sûr, ce ne sera pas le seul de la série 600 ; Intel lancera d’autres chipsets, certainement en début d’année prochaine, conjointement à la sortie des puces non-K. Parmi ces chipsets, on retrouvera un populaire B660. La première mention concrète d’une carte mère basée sur celui-ci, en l’occurrence l’Asus Prime B660-PLUS D4, apparemment envoyée par erreur à un testeur par Asus, révèle qu’elle fera l’impasse sur le PCIe 5.0 pour rester sur du PCIe 4.0.

Rappelons que la prise en charge du PCIe 5.0 et de la DDR5 sont deux des atouts de la plateforme LGA1700. Cependant, pour la mémoire, c’est un privilège réservé à quelques références, y compris sur le haut de gamme Z690. Il semblerait que le PCIe 5.0 reste également chasse gardée de certaines cartes mères et ne soit pas généralisé pour le moment. Ce qui est toutefois surprenant dans le fait que des ou les cartes mères B660 puissent ne pas supporter le PCIe 5.0, c’est que les lignes PCIe 5.0 sont gérées par le CPU et non par le chipset.

PCIe 5.0 pour le chipset H670 ?

Intel et ses partenaires estiment probablement que le support du PCIe 5.0 n’est pas indispensable pour le chipset B660, qui concerne le milieu de gamme. Les cartes graphiques et SSD PCIe Gen 5.0 n’arriveront en effet que dans quelques mois et les premiers produits seront logiquement onéreux. En revanche, on peut supposer que le chipset H670 conservera le support du PCIe Gen5.



Par ailleurs, à propos de la mémoire, si ce modèle Asus Prime B660-PLUS D4 reste à l’évidence sur de la DDR4, rien ne permet non plus d’en faire une généralité et d’affirmer que sera le cas de toutes les cartes mères B660.

