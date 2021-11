Le Core i5-12400F affiche de solides performances dans les jeux

Difficile de le nier, les premiers représentants des processeurs Alder Lake-S lancés le 4 novembre permettent à Intel de revenir dans la course face à AMD sur ce segment. Cependant, jusqu’à preuve du contraire, ce constat vaut pour seulement quelques références au TDP élevé, qui plus est les meilleures de leur catégorie (Core i9-12900K, Core i7-12700K et Core i5-12600K). D’ici quelques semaines, Intel devrait toutefois compléter son offre avec des solutions non-K, moins gourmandes (TDP de 65 W). Parmi celles-ci, des Core i5-12400 et Core i5-12400F ; deux puces ayant la particularité de ne posséder que des P-cores. Ainsi, elles ne bénéficient pas de l’architecture hybride propre à cette 12e génération. Les données du jour nous donnent un aperçu de leurs performances

Déjà le mois dernier, le Core i5-12400 s’illustrait sur CPU-Z et Cinebench R20 où il dominait le Ryzen 5 5600X. Aujourd’hui, c’est au tour du modèle privé d’iGPU, le Core i5-12400F, de faire ses preuves. Le site Comptoir Hardware a en sa possession un échantillon d’ingénierie du processeur et l’a soumis a toute une série de tests, dont des jeux et des benchmarks synthétiques.

Séduisant dans les jeux

Sur un panel de 12 jeux, parmi lesquels Far Cry 6, Flight Simulator, Anno 1800 ou encore Cyberpunk 2077, ce Core i5-12400F, un 6 cœurs / 12 threads donc, associé à une Radeon Radeon RX 6900 XT, affiche un niveau de prestations proche de celui du Core i9-11900K, porte-étendard de la onzième génération Rocket Lake-S ; d’un Ryzen 7 5800X si l’on regarde du côté d’AMD.

Dans les applications multi-threadés, l’absence d’E-Cores se fait en revanche clairement ressentir : le Core i5-12400F figure loin derrière le Core i5-12600K par exemple (10 cœurs en 6P+4E). Notez qu’il est également limité par sa fréquences Boost plus basse, fixée à 4 GHz.

Quoi qu’il en soit, avec un prix d’entrée situé entre 200 et 250 dollars, ce Core i5-12400F pourrait faire le bonheur des joueurs ayant un budget serré. En outre, pour les réfractaires à Windows 11, l’absence d’E-Cores lui permettra potentiellement de fonctionner sous Windows 10 sans répercussion négative sur ses performances.