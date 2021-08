Intel : la liste de tous les chipsets série 600

Des chipsets Q670, Z690, H670, B660, H610, W680, X699 et W685, mais aussi H610E, Q670E et R680E.

Intel lancera ses processeurs Alder Lake cet automne, accompagnés de leurs chipsets série 600. Le dernier pilote chipset (10.1.18836.8283) de l’entreprise en liste un bon paquet.

HXL y a repéré les entrées ci-dessus. Elles mentionnent des chipsets Q670, Z690, H670, B660, H610, W680, X699 et W685, mais aussi H610E, Q670E et R680E.

Un premier cliché d’une carte mère Intel Z690

Une gamme HEDT en préparation ?

Commençons par les chipsets les plus familiers : H610, B660, H670 et Z690. Dans la lignée des H410, B460, H470 et Z490, ils se destinent en principe aux plateformes desktop grand public. Le chipset Z690 sera le plus performant des quatre ; il est conçu pour l’overclocking des processeurs de série K. Les chipsets H670 et B660 s’adressent aux consommateurs ayant un budget plus serré ou simplement moins d’exigences. Enfin, le chipset H610 représente l’entrée de gamme.

Le chipset X699 concerne certainement le segment HEDT (high-end desktop). Il remplacera le vieillissant X299 lancé en 2017 pour les Cascade Lake-X. Il suppose donc l’existence d’une nouvelle gamme X. Pourtant, une fuite remontant à juillet mentionnait uniquement des déclinaisons Sapphire Rapids HEDT fin 2022. En outre, le diagramme des processeurs Alder Lake desktop présenté lors de l’Intel Architecture Day 2021 spécifie 8 cœurs Golden Cove au maximum, 16 cœurs en tout ; un peu léger pour une gamme HEDT face aux Threadripper d’AMD. Bref, affaire à suivre.

Les chipsets W680 et W685 touchent aux stations de travail. Le premier est une variante grand public, le second une version plus orientée entreprise. Quant au chipset Q670, ce serait un mix des deux.

Enfin, le « E » des chipsets H610E, Q670E et R680E fait certainement référence à Embedded, autrement dit à des solutions embarquées. En revanche, le chipset R680E n’a pas d’équivalent passé ; il servira probablement pour de l’embarqué industriel.

Les processeurs Alder Lake-S prennent place sur un socket LGA1700. Ils introduiront notamment le PCIe 5.0 et la DDR5 auprès du grand public.