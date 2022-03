Intel tease une première carte graphique Arc desktop

Intel a détaillé sa gamme Arc Alchemist mobile hier. Dans la foulée, l’entreprise a publié une première vidéo officielle pour l’une de ses cartes graphiques desktop. Le descriptif précise : « Préparez-vous à jouer avec ce premier aperçu de notre édition limitée de la carte graphique #IntelArc A-Series pour ordinateur de bureau. À venir cet été. »

Dans l’hémisphère nord, l’été débute le 21 juin et se termine le 23 septembre. Autrement dit, n’attendez pas cette carte avant un peu moins de trois mois, au plus tôt, voire d’ici presque six mois, au plus tard.

Les cartes graphiques avec deux connecteurs 16 broches sont déjà là…

Pas de connecteur d’alimentation

La carte montrée dans la vidéo arbore un design somme toute classique. Le système de refroidissement mobilise deux ventilateurs axiaux, quatre caloducs et une dissipateur avec des ailettes. Le GPU possède quatre sortie d’affichage : trois DisplayPort un et HDMI.

Détail intéressant, aucun connecteur d’alimentation n’apparaît sur ce rendu. C’est peut-être une omission volontaire de la part d’Intel. Sinon, cela signifie que cette carte graphique peut se contenter des 75 W fournis par le slot PCIe. Le cas échéant, il s’agirait donc d’une solution d’entrée de gamme.

Intel a présenté l’intégralité de sa gamme mobile mais n’a rien glissé à propos de la gamme desktop. Il est probable que l’entreprise conserve une segmentation en trois séries (Arc 3, Arc 5 et Arc 7).

Quoi qu’il en soit, comme les Arc A550M, A730M et A770M, les solutions Arc desktop n’arriveront donc pas avant l’été. Rappelons que les nouvelles générations de cartes AMD (Radeon RX 7000 sous architecture RDNA 3) et NVIDIA (GeForce RTX 4000 sous architecture Ada) doivent dans le premier cas et pourraient dans le second débarquer avec la fin d’année.