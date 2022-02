AMD projette toujours de lancer les cartes graphiques RDNA 3 en 2022

Comme beaucoup de clients, vous attendez peut-être une légère accalmie sur le marché mouvementé des cartes graphiques pour en acquérir une de nouvelle génération ; si vous préférez les solutions AMD, votre future carte pourrait directement être sous architecture RDNA 3. En effet, bien que l’offre de Radeon RX 6000 reste à l’évidence insuffisante, AMD projette toujours de lancer sa série Radeon RX 7000 avant la fin d’année. Lors de la présentation des résultats trimestriels, Lisa Su a confirmé que ce cap était maintenu.

Le programme s’annonce ainsi chargé pour AMD, qui ambitionne également de dégainer ses processeurs Zen 4 dans les prochains mois. Dans les deux cas, GPU comme CPU, ces nouvelles générations seront plus que de simples transitions. Les Radeon RX 7000 devraient bénéficier d’un procédé de gravure en 6 nm et 5 nm par TSMC et introduire un conception GPU multi-die sur le segment grand public ; celle-ci est déjà employée pour la série AMD Instinct MI200 sous architecture CDNA 2.

Navi 33, Navi 32, Navi 31

Au départ, l’architecture RDNA3 se déclinerait avec trois modèles de GPU Navi 3X. Deux de ces GPU, Navi 31 et Navi 32, auraient un design MCM. Plus modeste, Navi 33 resterait sur une conception dite monolithique. Le tableau ci-dessous consigne les caractéristiques de ces GPU, lesquelles restent bien entendu très hypothétiques.

GPU AMD NAVI 31 AMD NAVI 32 AMD NAVI 33 Processus de fabrication TSMC 5nm + 6nm TSMC 5nm + 6nm TSMC 6nm Architecture AMD RDNA3 AMD RDNA3 AMD RDNA3 Design GPU Multi-Chip-Module (MCM) Multi-Chip-Module (MCM) Monolithique Surface GPU ~800 mm² (ou plus) À déterminer ~440 mm² Nombre de dies 2 2 1 Shader Engines 6 4 2 RDNA Workgroups (WGP) 60 40 20 ou 16 Processeurs de flux 15 360 10 240 5120 ou 4096 VRAM Jusqu’à 32 Go de GDDR6 256-bit GDDR6 192-bit GDDR6 128-bit Infinity Cache 256-512 Mo 256-384 Mo 128-256 Mo TBP ~350-400W+ À déterminer À déterminer Carte graphique Radeon RX 7900 XT Radeon RX 7700 XT Radeon RX 7600 XT Performance estimée 2,5x NAVI 21 À déterminer ~ Navi 21

Source : VideoCardz