Les cartes graphiques avec deux connecteurs 16 broches sont déjà là…

Nous le soulignons dans notre test, la GeForce RTX 3090 Ti est une véritable gloutonne. Officiellement, la carte graphique a un TBP de 450 W, mais les partenaires de NVIDIA ont une certaine liberté. Notre modèle de test par exemple, la MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X, a un TBP de 480 W. Pour satisfaire cet appétit, la plupart des modèles s’accommodent d’un connecteur 12+4 pins qu’il est possible d’alimenter en associant trois câbles 8 pins ; une combinaison qui fournit 450 W max, au lieu de 600 W dans le cas d’un branchement en 12+4 sur une alimentation ATX 3.0 « PCIe 5.0 Ready ». Néanmoins, certaines références ne se contentent pas d’un seul connecteur 12+4.

C’est le cas de trois références pour l’instant, l’EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N Edition et les Galax GeForce RTX 3090 Ti HOF OC Lab Edition. Toutes les trois possèdent une paire de connecteurs PCIe 5.0, théoriquement capables de fournir 1200 W. À défaut de bloc d’alimentation « PCIe 5.0 Ready », il faut ainsi connecter six câbles d’alimentation PCIe à 8 broches. D’ailleurs, à notre connaissance, aucune alimentation ATX 3.0 de Cooler Master, Gigabyte, MSI ou encore Asus commercialisée ne possède plus d’un connecteur 12+4.

TBP de 516 W

La carte EVGA GeForce RTX 3090 Ti KiNGPiN Edition embarque une solution de refroidissement hybride qui combine air + liquide. Ses spécifications ne sont pas connues pour l’instant.

De son côté, Galax a renseigné quelques-unes des caractéristiques des GeForce RTX 3090 Ti HOF OC Lab Edition et GeForce RTX 3090 Ti HOF OC Lab Limited Edition. Les cartes ont des TGP de 480 W mais cette valeur peut atteindre 516 W pour autoriser une fréquence Boost de 1920 MHz. Rappelons que les fréquences définies par NVIDIA sont de 1560 MHz (base) et 1860 MHz (Boost).

Avec une alimentation PCIe 5.0 Ready doté d’un connecteur 12+4 broches, une unique entrée suffirait pour les cartes Galax (675 W en tout). Cependant, ccomme indiqué ci-dessus, brancher trois câbles 8 broches sur le 12+4 n’apporte « que » 450 W, soit 525 W avec le PCIe. À l’évidence, Galax a estimé que c’était insuffisant pour un TBP de 516 W.

Sources : TechPowerUp, Tom’s Hardware US