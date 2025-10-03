iOS 26.1 : date de sortie et liste des nouvelles fonctionnalités

Apple prépare la sortie d’iOS 26.1 pour fin octobre 2025, une mise à jour incluant l’extension d’Apple Intelligence à huit nouvelles langues, la traduction en temps réel sur les AirPods, des gestes améliorés dans l’application Musique, une interface optimisée pour les vidéos dans Photos, ainsi que des corrections de stabilité et des ajustements d’interface pour le Calendrier et le Téléphone, actuellement en phase de test bêta.

Apple prépare la sortie d’iOS 26.1, une mise à jour majeure pour l’iPhone qui devrait voir le jour à la fin du mois d’octobre 2025. Cette version s’inscrit dans la continuité des habitudes de la marque, qui publie généralement ses mises à jour « X.1 » durant cette période de l’année. Les utilisateurs peuvent ainsi s’attendre à une disponibilité officielle autour du 27 octobre, sauf imprévu de dernière minute.

Historiquement, Apple a toujours privilégié la fin octobre pour déployer ses mises à jour intermédiaires importantes. Par exemple, iOS 18.1 était sorti le 28 octobre, iOS 17.1 le 25 octobre, et iOS 16.1 le 24 octobre. Cette régularité permet d’anticiper avec une certaine précision la date de lancement d’iOS 26.1, qui devrait donc suivre cette tendance.

Les principales nouveautés d’iOS 26.1

iOS 26.1 ne se limitera pas à des corrections de bugs. Plusieurs fonctionnalités significatives sont attendues, parmi lesquelles :

L’extension d’Apple Intelligence : les outils d’intelligence artificielle d’Apple seront accessibles dans huit langues supplémentaires, élargissant ainsi leur utilisation à un public plus large.

: les outils d’intelligence artificielle d’Apple seront accessibles dans huit langues supplémentaires, élargissant ainsi leur utilisation à un public plus large. La traduction en temps réel sur les AirPods : les écouteurs compatibles bénéficieront d’une fonction de traduction instantanée, prenant en charge cinq langues supplémentaires, facilitant ainsi les échanges multilingues.

: les écouteurs compatibles bénéficieront d’une fonction de traduction instantanée, prenant en charge cinq langues supplémentaires, facilitant ainsi les échanges multilingues. De nouveaux gestes dans l’application Musique : un geste de balayage permettra de naviguer plus rapidement entre les morceaux, améliorant l’expérience d’écoute.

: un geste de balayage permettra de naviguer plus rapidement entre les morceaux, améliorant l’expérience d’écoute. Une interface optimisée dans l’application Photos : le curseur de lecture vidéo sera repensé pour une navigation plus fluide dans les clips.

: le curseur de lecture vidéo sera repensé pour une navigation plus fluide dans les clips. Des ajustements d’interface dans les applications système : des améliorations visuelles et fonctionnelles sont prévues pour le Calendrier et le Téléphone, afin d’en simplifier l’utilisation.

Des corrections attendues

Outre ces ajouts, iOS 26.1 devrait également apporter des corrections de stabilité. En effet, iOS 26 avait causé certains dysfonctionnements, comme des problèmes de caméra, des instabilités de connexion Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que des ralentissements occasionnels. Bien qu’une première mise à jour corrective (iOS 26.0.1) ait déjà été déployée, des améliorations supplémentaires sont attendues pour optimiser les performances globales des appareils.

Qui peut installer iOS 26.1 ?

Actuellement en version bêta, iOS 26.1 est en cours d’évaluation par les développeurs et les bêta-testeurs. Cette phase permet d’identifier et de résoudre les éventuels problèmes avant la sortie officielle. Les retours des utilisateurs participant au programme bêta contribuent à affiner cette mise à jour, qui promet d’enrichir l’expérience utilisateur.