iPhone Air : finesse record et réparabilité inattendue

L’iPhone Air, avec son design ultrafin de 5,6 mm en titane et son score de réparabilité de 7/10, repousse les limites de l’ingénierie mobile tout en assumant des compromis sur l’autonomie et les haut-parleurs, marquant une nouvelle étape pour Apple entre innovation et durabilité.

Apple a dévoilé le 9 septembre 2025 son iPhone Air, un smartphone qui repousse les limites de la finesse avec seulement 5,6 mm d’épaisseur, tout en intégrant des innovations notables en matière de durabilité et de réparabilité. Ce modèle, présenté comme le plus fin jamais conçu par la marque, marque une rupture avec les précédents iPhone par son design en titane et son architecture interne repensée.

Un design révolutionnaire et résistant

L’iPhone Air se distingue par son châssis en titane Grade 5, offrant à la fois légèreté (165 g) et robustesse. Le verre Ceramic Shield 2, utilisé à l’avant comme à l’arrière, promet une résistance aux rayures trois fois supérieure à celle des modèles précédents, tandis que le cadre en titane assure une meilleure tenue face aux chocs et à la flexion. Malgré sa silhouette ultra-fine, le téléphone conserve une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Pour atteindre cette finesse, Apple a concentré les composants électroniques dans un plateau situé en haut de l’appareil, libérant ainsi de l’espace pour la batterie. Cette approche a également permis d’intégrer un écran Super Retina XDR de 6,5 pouces avec technologie ProMotion (120 Hz), offrant une luminosité maximale de 3000 nits pour une lisibilité optimale en extérieur.

Une réparabilité facilitée

Contrairement aux craintes initiales, l’iPhone Air obtient un score de réparabilité de 7/10 selon iFixit, une note remarquable pour un appareil aussi fin. Plusieurs éléments expliquent cette performance :

Modularité des composants : Les éléments internes, comme la batterie et la carte mère, sont plus accessibles, simplifiant les interventions.

: Les éléments internes, comme la batterie et la carte mère, sont plus accessibles, simplifiant les interventions. Adhésif électriquement débondable : La batterie est fixée avec un adhésif qui se détache sous l’effet d’un courant électrique, rendant son remplacement plus aisé.

: La batterie est fixée avec un adhésif qui se détache sous l’effet d’un courant électrique, rendant son remplacement plus aisé. Accès double entrée : Le design permet d’accéder à la batterie par deux côtés, un atout pour les réparateurs.

Ces choix techniques démontrent qu’un smartphone ultrafin peut aussi être conçu pour durer, une préoccupation croissante pour les consommateurs et les acteurs de l’économie circulaire.

Des compromis assumés

Pour maintenir cette finesse, Apple a dû faire des concessions :

Un seul haut-parleur : L’iPhone Air abandonne le système stéréo au profit d’un unique haut-parleur, situé dans le plateau supérieur.

: L’iPhone Air abandonne le système stéréo au profit d’un unique haut-parleur, situé dans le plateau supérieur. Autonomie limitée : La batterie, d’une capacité d’environ 3 149 mAh, offre une autonomie annoncée de 27 heures en lecture vidéo, soit moins que les modèles plus épais de la gamme. Une batterie MagSafe externe, compatible avec celle intégrée, est proposée en option pour prolonger l’utilisation.

: La batterie, d’une capacité d’environ 3 149 mAh, offre une autonomie annoncée de 27 heures en lecture vidéo, soit moins que les modèles plus épais de la gamme. Une batterie MagSafe externe, compatible avec celle intégrée, est proposée en option pour prolonger l’utilisation. Un seul capteur photo arrière : Le système photo se compose d’un capteur principal Fusion de 48 MP, capable de simuler un zoom optique 2x grâce à des traitements logiciels. La caméra avant, quant à elle, bénéficie d’un capteur de 18 MP et de fonctionnalités avancées comme le mode Center Stage, qui ajuste automatiquement le cadrage lors des appels vidéo.

La puce A19 Pro, associée à un GPU 5 cœurs et à un Neural Engine 16 cœurs, compense ces limitations en offrant des performances élevées, notamment pour les tâches gourmandes en intelligence artificielle.

Un positionnement stratégique

L’iPhone Air s’inscrit dans une nouvelle ère pour Apple, avec un prix de départ à 1 229 € pour la version 256 Go. Ce modèle, disponible en quatre finitions (noir sidéral, blanc nuage, or clair et bleu ciel), vise un public en quête d’innovation et de design, tout en acceptant certains compromis sur l’autonomie et les fonctionnalités photo.

Sa commercialisation, lancée le 19 septembre 2025, coïncide avec l’arrivée d’iOS 26 et de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence, renforçant son attrait pour les utilisateurs exigeants.