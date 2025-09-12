La puce A19 Pro bat le Snapdragon 8 Elite et même un Ryzen 9 !

Les benchmarks du A19 Pro révèlent une avancée significative en performance mono-cœur (+36 % face au Snapdragon 8 Elite et +11 % face au Ryzen 9 9950X), tandis que les gains en multi-cœur et sur le modèle standard A19 restent plus limités, avec des résultats à confirmer par des tests indépendants.

La veille de la présentation officielle de la série iPhone 17 en Californie, les quatre modèles de la gamme ont fait leur apparition sur Geekbench, révélant les premières indications sur les performances des nouvelles puces A19 et A19 Pro. Les résultats suggèrent une progression notable en mono-cœur, tandis que les scores multi-cœurs restent plus mesurés.

A19 Pro : une avance marquée en mono-cœur

Selon les données publiées, le A19 Pro, intégré à l’iPhone 17 Pro Max, affiche un score de 3 895 points en test mono-cœur et 9 746 points en multi-cœur sur Geekbench 6. Ces chiffres représentent une amélioration de 10 à 15 % par rapport à son prédécesseur, le A18 Pro (3 479 points en mono-cœur et 8 568 en multi-cœur).

En comparaison directe, le A19 Pro surpasse le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm de 36 % en mono-cœur (2 862 points), et dépasse même la puce M4 d’Apple de 5 % ainsi que le Ryzen 9 9950X d’AMD de 11 % sur ce même critère. Ces résultats placent la nouvelle puce d’Apple en tête des performances mono-cœur parmi les solutions mobiles et certaines solutions desktop.

Multi-cœur : une progression plus modeste

En revanche, les performances multi-cœurs du A19 Pro restent plus discrètes. Avec un gain de 2 à 3 % par rapport au Snapdragon 8 Elite (9 461 points), la puce d’Apple reste loin derrière les scores obtenus par les processeurs desktop d’Apple, Intel et AMD, conçus pour des charges de travail plus lourdes.

GPU : une nette amélioration

Côté graphique, le A19 Pro affiche un score de 45 657 points, soit une progression de 37 % par rapport au A18 Pro. Cette performance se rapproche de celle des puces M2 et M3 d’Apple, traditionnellement réservées aux ordinateurs et tablettes.

A19 : des gains similaires pour le modèle standard

Le A19, présent dans l’iPhone 17 standard, obtient pour sa part 3 608 points en mono-cœur et 8 810 points en multi-cœur, soit une hausse d’environ 7 % par rapport au A18 de l’iPhone 16 (3 377 et 8 362 points).

Bien que ces benchmarks semblent prometteurs, leur authenticité ne peut être vérifiée de manière indépendante. Les résultats Geekbench peuvent en effet être falsifiés, et il convient d’attendre des tests indépendants pour confirmer ces performances.

Les premières données suggèrent une amélioration mesurée des performances pour la gamme iPhone 17, notamment en mono-cœur. Cependant, cette évolution pourrait ne pas suffire à justifier un renouvellement immédiat pour la majorité des utilisateurs, surtout ceux possédant un smartphone ayant moins de 2 ans.