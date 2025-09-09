iPhone 17 Air : le smartphone le plus fin du monde est là, voici tout ce que vous devez savoir

Apple a officiellement levé le voile sur son dernier-né, l’iPhone 17 Air, marquant une évolution notable dans sa gamme de smartphones. Disponible en précommande depuis le 12 septembre et en magasin à partir du 19 septembre, ce modèle se positionne comme une alternative élégante aux versions Pro, tout en introduisant des choix techniques qui pourraient […]

Apple a officiellement levé le voile sur son dernier-né, l’iPhone 17 Air, marquant une évolution notable dans sa gamme de smartphones. Disponible en précommande depuis le 12 septembre et en magasin à partir du 19 septembre, ce modèle se positionne comme une alternative élégante aux versions Pro, tout en introduisant des choix techniques qui pourraient surprendre.

Image : Apple

Un design repensé, une finesse record

L’iPhone 17 Air se distingue avant tout par son épaisseur de seulement 5,6 mm, ce qui en fait le smartphone le plus fin jamais commercialisé par la marque. Une prouesse qui s’accompagne inévitablement d’une certaine fragilité, comme en témoignent les premiers retours. Ce parti pris esthétique rappelle les défis rencontrés par d’autres constructeurs, comme Samsung avec son Galaxy S25 Edge, où la quête de finesse peut parfois se faire au détriment de la robustesse.

Image : Apple

Le design épuré et la barre horizontale abritant un capteur photo arrière de 48 mégapixels évoquent une volonté de se démarquer, tout en s’inspirant des tendances actuelles du marché. Les coloris proposés – noir, blanc, lumière stellaire et bleu clair – renforcent cette impression de sophistication discrète.

Des performances à la hauteur des attentes ?

Sous le capot, l’iPhone 17 Air embarque la puce A19 Pro de nouvelle génération, déjà présente dans l’iPhone 16, ainsi que le modem Apple C1. L’écran OLED de 6,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, place ce modèle entre l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.

Image : Apple

Cependant, une rumeur persistante évoque une autonomie réduite, avec une batterie de 3 036 mAh, soit 35 % de moins que celle de l’iPhone 16 Plus. Une Smart Battery Case serait d’ailleurs prévue pour pallier ce point faible, soulignant un compromis assumé entre élégance et endurance.

L’adieu définitif à la carte SIM physique

Autre changement majeur : l’iPhone 17 Air abandonne définitivement le tiroir à carte SIM, une décision déjà amorcée avec les modèles précédents aux États-Unis. Désormais, seuls les utilisateurs de cartes eSIM pourront adopter ce smartphone, une transition qui s’inscrit dans la lignée des choix technologiques récents d’Apple.

Un positionnement ambigu

Avec un prix de départ proche de l’iPhone 16 Plus, tout en se présentant comme une version allégée des modèles haut de gamme. Il ne reprend pas les fonctionnalités avancées des versions Pro, comme le module photo supplémentaire ou certaines optimisations logicielles.

Apple mise sur un public en quête de légèreté et de design, prêt à accepter certains sacrifices techniques. Reste à voir si cette stratégie séduira les consommateurs, habitués à des appareils toujours plus polyvalents. Une chose est sûre : avec l’iPhone 17 Air, la marque à la pomme confirme sa volonté de diversifier son offre, quitte à bousculer ses propres codes.

Prix et disponibilité de l’iPhone 17 Air

L’iPhone 17 Air sera disponible en précommande le 12 septembre et à la vente en magasin le 19 septembre à partir de 1199€.