L’iPhone 16e sauve Apple au premier trimestre, avec des ventes record

D’après les récentes données de Counterpoint Research, Apple a pris la première place des ventes mondiales de smartphones au premier trimestre 2025. C’est la première fois qu’Apple atteint cette position durant un premier trimestre, saisissant ainsi 19 % du marché mondial. Cette performance est largement attribuée au lancement de l’iPhone 16e, dont le prix abordable et l’attrait de masse ont contribué à surpasser les ventes de toutes les autres marques.

L’impact de l’iPhone 16e

L’iPhone 16e, lancé le mois dernier, a particulièrement bénéficié à Apple dans les marchés émergents, malgré les incertitudes économiques. Avec un prix de 719€, l’iPhone 16e offre toutes les fonctionnalités logicielles des modèles ‘Pro’, ce qui en fait un choix attractif pour de nombreux consommateurs.

Ce modèle remplace la gamme SE et permet un accès complet aux fonctionnalités d’Apple Intelligence, introduites l’année dernière.

Classement des autres marques

Samsung se positionne en deuxième place avec 18 % de part de marché, en baisse par rapport aux 21 % de l’année précédente. Le géant sud-coréen a démarré lentement cette année, probablement en raison du lancement tardif de la nouvelle gamme Galaxy S25, mais a progressivement amélioré ses chiffres d’ici mars.

Xiaomi occupe la troisième place avec 14 % de part de marché, en légère augmentation par rapport à l’année précédente. La popularité de Xiaomi en Chine et son expansion dans d’autres marchés émergents ont contribué à cette performance. Vivo et Oppo suivent respectivement en quatrième et cinquième positions, bénéficiant également de la demande domestique dans les mêmes marchés que Xiaomi.

Un marché des smartphones qui reprend des couleurs

Bien que le marché ait connu une croissance de 3 % au premier trimestre, Counterpoint Research prévoit un léger déclin pour le reste de l’année. Les droits de douane imposés par le gouvernement américain sur les importations en provenance de Chine, d’Inde, du Vietnam et d’autres régions pourraient entraîner une augmentation des prix des smartphones, réduisant ainsi la demande globale. L’impact à long terme de ces tarifs reste à déterminer, mais pour l’instant, le marché ne semble pas favorable à une hausse des prix.