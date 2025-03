L’iPhone 17 Air ne serait finalement pas aussi cher qu’on pourrait le craindre

L’iPhone 17 Air, prévu pour remplacer l’iPhone 17 Plus, offrira une meilleure autonomie de batterie au prix de certaines fonctionnalités, tout en conservant un prix similaire à l’iPhone 16 Plus.

Apple semble prêt à innover avec la famille iPhone 17 plus tard cette année, en introduisant pour la première fois un modèle portant le nom « Air ». Comme son nom l’indique, cette version sera la plus fine des quatre, avec des informations récentes suggérant que le géant technologique pourrait remplacer l’iPhone 17 Plus par l’iPhone 17 Air. Cependant, ce design élégant pourrait entraîner certains compromis.

Prix et positionnement

Selon les dernières informations, l’iPhone 17 Air pourrait être proposé à partir de 899 $, soit le même prix que le modèle de base de l’iPhone 16 Plus. Bien que les détails concrets sur l’iPhone 17 Plus soient encore rares, il est possible que l’iPhone 17 Air soit positionné comme son remplaçant, mais avec des fonctionnalités réduites.

Les détails révèlent que l’iPhone 17 Air pourrait suivre la voie de l’iPhone 16e en offrant une meilleure autonomie. Cependant, la capacité exacte de la batterie n’a pas été précisée. L’absence d’un appareil photo ultra grand-angle pourrait permettre d’intégrer une batterie plus grande, similaire à ce qui a été fait avec l’iPhone 16e. De plus, l’iPhone 17 Air devrait être équipé du modem 5G C1, fabriqué sur le processus 4nm de TSMC, ce qui devrait améliorer l’efficacité énergétique.

Performances et optimisations

Mark Gurman, dans sa newsletter « Power On », mentionne que l’endurance de l’iPhone 17 Air sera « comparable à celle des iPhones actuels ». Bien qu’il n’ait pas précisé quel modèle, si l’autonomie dépasse celle de l’iPhone 17 de base, cela pourrait être un argument de vente convaincant. L’intégration de l’A19 d’Apple, fabriqué sur le processus 3nm de troisième génération de TSMC, ainsi que diverses optimisations logicielles, devraient contribuer à une meilleure autonomie.

Le pari d’Apple sur des appareils plus fins pourrait séduire les clients en quête de nouveauté. Ce changement de design pourrait stimuler les ventes d’iPhone au troisième trimestre de cette année. Reste à voir si ces compromis en termes de fonctionnalités seront compensés par les améliorations apportées à l’autonomie et au design.