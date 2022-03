Jonsbo lance un nouveau ventirad top flow, le HX4170D

Il mesure moins de 5 cm de haut et débarque en noir ou blanc.

Quelques jours après avoir présenté son petit ventirad top flow HP400S, Jonsbo continue sur cette lancée avec le HX4170D. Ce nouveau venu est toujours de type top flow mais s’avère légèrement plus haut : ses dimensions sont de 95 x 95 x 45,3 mm.

Le ventirad est traversé par quatre caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre en contact direct avec le processeur. Un ventilateur mesurant 92 x 92 x 12,5 mm surmonte le dédale d’ailettes en aluminium. Cette turbine a une vitesse de rotation comprise en 600 et 3300 tr/min, pour un débit d’air allant de 5,92 à 38,85 CFM et une pression statique oscillant entre 0,07 et 2,71 mmH2O. Le niveau sonore maximal est de 28,4 dBA.

Sockets Intel LGA1700 et AMD AM4 notamment

Ce ventirad Jonsbo HX4170D a un poids total de 290 grammes. Il est compatible les sockets Intel LGA 1700 / 1200 / 115X et AMD AM4. Il peut donc prendre en charge les récents processeurs Alder Lake ou les Ryzen 5000. Malheureusement, Jonsbo ne renseigne aucune donnée relative au TDP.

L’entreprise propose ce modèle HX4170D en deux versions. L’une, blanche, HX4170D White, cède aux sirènes du RGB. Cette variante embarque en effet un ventileur bénéficiant d’effets ARGB. Le modèle noir, HX4170D Black, n’a apparemment pas droit au même privilège.

Le tarif et la date de sortie ne sont pas mentionnés. Vous pouvez consulter toutes les spécifications fournies par la marque ci-dessous.

