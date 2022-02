Jonsbo lance un petit ventirad top flow, le HP400S

Jonsbo présente son nouveau ventirad HP400S. Comme le récent AXP120-X67 de Thermalright, c’est un modèle top-flow. Il est cependant plus petit et plus léger, puisqu’il mesure 103 x 92 x 36 mm et pèse 380 grammes.

Le ventirad possède quatre caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre. La pile d’ailettes contient 40 ailettes. Le flux d’air est assuré par un ventilateur de 90 mm (90 x 90 x 15 mm). Cette turbine a une vitesse de rotation comprise entre 800 et 3000 tr/min, pour un volume sonore compris entre 14 et 33 dB(A). Le débit d’air et la pression statique max sont de respectivement 48,3 CFM et 3.24 mmH2O.

Jonsbo lance le CR-1100 Pink, un dissipateur CPU tout rose

Compatible avec les processeurs Intel Alder Lake

En dépit de son petit gabarit, ce ventirad HP400S peut prendre en charge un processeur avec un TDP de 140 W. Par contre, il n’est compatible qu’avec les puces Intel en socket LGA115X, LGA1200 mais aussi LGA1700 ; il est ainsi apte à refroidir un processeur Alder Lake. Par ailleurs, vous l’aurez constaté sur les images, ce modèle ne propose aucun effet RGB.

Jonsbo a rassemblé toutes les caractéristiques dans le tableau ci-dessus. La société n’a pas encore révélé le prix.

Jonsbo lance le CR-2000, un dissipateur CPU double tour bourré caloducs et de RGB