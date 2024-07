Jusqu’à -60% de remise pour l’Escapade d’Eté AliExpress : le smartphone ElecNubia Z50S Pro à moins de 400€ !

AliExpress lance son opération estivale, l’Escapade d’Été, offrant des réductions exceptionnelles sur une multitude de produits. Jusqu’au 20 juillet, les consommateurs peuvent bénéficier de rabais allant jusqu’à -60% sur des articles variés, allant de l’électronique aux accessoires de mode, en passant par les gadgets du quotidien. De plus, grâce à des codes promotionnels, les économies peuvent être encore plus importantes :

FRGD03 pour 3€ de remise dès 29€ d’achat

FRGD08 pour 8€ de remise dès 69€ d’achat

FRGD20 pour 20€ de remise dès 169€ d’achat

FRGD30 pour 30€ de remise dès 239€ d’achat

FRGD50 pour 50€ de remise dès 369€ d’achat

Parmi les offres les plus remarquables de cette Escapade d’Été, le téléphone portable ElecNubia Z50S Pro se distingue. Initialement proposé à 684,28€, il est actuellement disponible à 370,51€, grâce à une réduction de -38% combinée au code promo FRGD50.

Le ElecNubia Z50S Pro est un smartphone de dernière génération qui allie performance et élégance. Équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, il offre une qualité d’image exceptionnelle avec des couleurs vives et des noirs profonds. Son processeur Snapdragon 888 garantit une fluidité et une rapidité à toute épreuve, même pour les applications et jeux les plus exigeants.

Avec ses 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, le Z50S Pro permet de gérer sans effort le multitâche et de stocker une grande quantité de données, de photos et de vidéos. Sa batterie de 4500 mAh assure une autonomie suffisante pour une journée complète d’utilisation intensive, et la recharge rapide de 65W permet de retrouver rapidement toute l’énergie nécessaire en cas de besoin.

Enfin, le module caméra du Z50S Pro est particulièrement impressionnant. Avec un capteur principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un téléobjectif de 5 MP, il est possible de capturer des photos détaillées et des vidéos en haute définition dans toutes les conditions de lumière.

L’Escapade d’Été chez AliExpress est une occasion idéale pour acquérir des produits de haute qualité à des prix réduits. Profitez des offres et des codes promos avant le 20 juillet pour faire le plein de bonnes affaires.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.