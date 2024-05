Kaspersky Premium : la suite de sécurité voit son prix chuter de 63%

Vous avez beau être très attentif et méfiant, vous ne pourrez jamais vous assurer d’être en parfaite sécurité sur internet. Chaque année, de nouvelles cybermenaces toujours plus sophistiquées voient le jour. Leur but infester le plus d’ordinateurs et smartphones possibles. Heureusement, pour éviter cela, il existe des solutions efficaces comme Kaspersky Premium qui est actuellement à prix sacrifié.

Et si vous vous offriez la meilleure protection possible pour votre ordinateur et votre smartphone sans vous ruiner ? En ce moment, l’éditeur d’antivirus Kaspersky propose une réduction exceptionnelle sur sa formule la plus complète : Kaspersky Premium. Si vous prenez un abonnement sur un an pour trois appareils, vous bénéficiez d’une baisse de prix de 63%. Les pirates n’ont qu’à bien se tenir !

Vous ne connaissez pas Kaspersky ? C’est tout simplement le leader mondial des services de cybersécurité. Ils ont plus de 400 millions d’utilisateurs dans le monde entier à qui ils offrent des solutions fiables contre tous les types d’attaques possibles sur le web. Pour assurer une protection optimale, Kaspersky propose constamment de nouvelles innovations techniques et des mises à jour pour combattre les menaces les plus récentes.

Profitez de Kaspersky Premium à -63%

Kaspersky Premium : la solution de cybersécurité la plus complète

Que ce soit sur Windows, MacOS, Android ou iOS, Kaspersky Premium vous protège contre l’ensemble des cybermenaces. Cette solution fait l’unanimité car elle est à la fois la plus testée et la plus primée du marché. Sur 100 comparatifs indépendants, Kaspersky Premium est classée première 93 fois !

En effet, la formule Kaspersky Premium est bien plus qu’un antivirus basique. Elle protège contre les malwares tout en assurant votre confidentialité. Elle sécurise vos transactions en ligne et vos données bancaires. Elle optimise les performances de vos appareils. Elle nettoye votre ordinateur et votre smartphone pour libérer de l’espace. Elle détecte et supprime les applications inutiles.

En plus de ces fonctionnalités, vous avez accès à un VPN illimité qui masque votre adresse IP et vous permet de vous connecter à un Wifi public en toute sécurité. Vous avez aussi accès à un gestionnaire de mots de passe et un coffre-fort numérique pour protéger vos données les plus sensibles. Kaspersky Premium va également être capable de détecter si quelqu’un essaie d’accéder à vos comptes ou bien si vos données sensibles ont fuité sur le net.

Enfin, Kaspersky Premium propose une assistance premium. Des experts sont en charge de diagnostiquer votre appareil pour éliminer toutes les menaces éventuelles. Cette action se fait à distance, simplement et rapidement.