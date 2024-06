La batterie des iPhones 16 pourrait améliorer l’autonomie et minimiser la surchauffe

La batterie des iPhone 16 pourrait adopter une forme différente. Ce composant vital des smartphones évoluerait pour être plus performant. La capacité serait accrue pour atteindre 3597 mAh, ce qui devrait logiquement améliorer l’autonomie des smartphones.

iPhone 15 Pro ©Rohan via Unsplash

Le prochain modèle d’iPhone ne devrait plus tarder. Devant logiquement sortir en septembre, un an après la version 15, l’iPhone 16 devrait apporter quelques améliorations au smartphone d’Apple.

Si iOS 18 est l’occasion pour la firme d’introduire l’IA dans les mobiles, la partie logicielle ne sera pas la seule à profiter de quelques changements. Ainsi, l’ensemble des iPhone 16 devrait bénéficier de la nouvelle puce A18 d’Apple, pas uniquement les versions haut de gamme.

Cela devrait permettre aux futurs smartphones de représenter une avancée technologique sur la totalité du catalogue, pas seulement sur les modèles les plus onéreux. Si le design des iPhone 16 devait changer, ce serait également pour accueillir un nouveau modèle de batterie.

Celle-ci, selon les rumeurs, serait plus performante et adopterait une forme un peu particulière, certainement pour s’adapter aux composants internes du smartphone. Il faut espérer en revanche que celle-ci ne gonfle pas comme la batterie des iPhone 15.

iPhone 16 Battery pic.twitter.com/q6zYOqqUrk — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 7, 2024

Vers une batterie plus grosse et durable pour les iPhone 16 ?

Ce changement de composant suggère que les iPhone 16 pourraient bénéficier d’une autonomie renforcée en comparaison des générations de téléphones précédentes. La nouvelle batterie ne serait plus de 3349 mAh (iPhone 15) mais de 3597 mAh.

Si cela peut sembler être une amélioration légère, cela représenterait une augmentation de 7 % de la capacité du composant. Cela devrait logiquement permettre aux iPhone 16 de bénéficier d’une autonomie supplémentaire. De plus, si les éléments composant la puce A18 s’avèrent moins énergivores, l’endurance des mobiles pourrait s’accroître encore plus.

Enfin, la batterie en question aurait une forme de L et serait protégée par un boîtier métallique. Le but serait ici d’améliorer la dissipation de chaleur mais aussi la durabilité (et la durée de vie) du composant.

De plus, l’adoption possible d’un système de refroidissement au graphène pourrait également améliorer la situation. Alors que les iPhone 15 ont été victimes de surchauffe au lancement, il se pourrait qu’Apple ait enfin trouvé une solution adéquate au problème.

Les iPhone 16 pourraient être plus endurants

©MajinBu via X (anciennement Twitter)

En somme, avec ces nouvelles améliorations apportées par le géant de Cupertino, les iPhone 16 pourraient être globalement plus endurants. En revanche, il faut tout de même prendre ces informations avec précaution, ne s’agissant pour l’instant que de rumeurs.

De plus, les iPhone ont assez mauvaise réputation concernant leur autonomie. Celle-ci perd en capacité rapidement, les iPhone devant être chargés plus régulièrement au fur et à mesure qu’ils vieillissent (comme l’ensemble des smartphones du marché).

La capacité à remplacer cette potentielle batterie serait donc également une piste d’amélioration pour Apple afin de “résoudre” ce problème. D’autant plus que les nouvelles normes imposées par l’Union Européenne pourraient forcer l’entreprise à adopter une batterie amovible.