Les iPhone 16 vont changer de design, en voici la preuve

Source : chaine YouTube EFTM

Il faut dire que le design n’a pas tellement évolué depuis l’iPhone 11 Pro. Certes, les capteurs photo ont doublé de volume et le 14 Pro a abandonné l’encoche pour le Dynamic Island. Malgré tout, la face dorsale n’a pas tellement évolué. En revanche, l’iPhone 13 a troqué son double capteurs en diagonale en échange d’une disposition verticale.

L’iPhone 16 pourrait très probablement revenir à ce design. Cette affirmation provient d’une vidéo publiée sur la chaîne YouTube EFTM. Nous voyons l’homme tenir dans ses mains des moules d’iPhone 16 qui mettent en évidence des changements drastiques dans le design.

Un design dorsal revu

Ne vous y méprenez pas, il ne s’agit pas de faux iPhone 16 tous droits venus d’un obscur site de e-commerce. Ce sont en réalité de moules qu’utilisent les fabricants de coque peu avant la sortie officielle d’un smartphone afin qu’ils puissent développer leurs coques en amonts et ainsi les commercialiser dans les temps. Ce sont des blocs métalliques dépourvus de circuits électroniques, d’écran et de vrais capteurs photo.

Cependant, ces exemplaires pour le moins particuliers ont au moins le mérite d’offrir un aperçu sur les prochains iPhone 16. On constate que le design dorsal est revu pour les iPhone 16 et 16 Plus, adoptant à nouveau une disposition verticale des capteurs photo, comme l’iPhone 12. En revanche, il n’y aura toujours pas de révolution du côté des modèles Pro, les modules photo étant toujours placés en triangle aux côtés du capteur LiDAR et du flash.

On peut malgré tout s’apercevoir que le bouton action sera de la partie pour les iPhone 16 et 16 Plus, réservé sur la génération de l’iPhone 15 aux modèles Pro. De même, on constate la présence d’un mystérieux bouton Capture pour les quatre modèles, en lieu et place du tiroir à carte SIM. Cela pourrait signifier qu’Apple sera le premier fabricant à abandonner totalement la carte SIM physique au profit d’une e-SIM. Aux Etats-Unis, Apple a déjà commencé à faire disparaître la SIM physique avec ses iPhone 15.