iPhone 16 : caractéristiques, nouveautés et améliorations, à quoi s’attendre pour le prochain smartphone Apple ?

Concept de l’iPhone 16 Pro Max © 4RMD

En parallèle des iPad, Mac, Apple Watch et autres AirPods, c’est bel et bien l’iPhone qui constitue encore et toujours l’objet phare de la marque Apple. À peine le modèle actuel est-il commercialisé que le suivant fait d’ores et déjà l’objet de très nombreuses rumeurs et bruits de couloirs. Les spéculations vont bon train, qu’il s’agisse du prix, des caractéristiques techniques ou des nouvelles fonctionnalités, et tous les Apple-addict attendent avec impatience l’officialisation de ces détails par le constructeur.

Seulement quelques mois après la sortie de l’iPhone 15, il est donc déjà temps de se tourner vers la prochaine gamme de téléphone de la marque à la pomme. Faisons ainsi un point sur ce qu’on suppose et sur ce à quoi nous devons nous attendre : date de sortie, prix, différents modèles, nouveautés…

🗓️ Quand l’iPhone 16 pourrait-il être lancé ?

En mettant de côté les premiers iPhone et le modèle SE, on se rend vite compte qu’Apple semble avoir pris l’habitude d’officialiser ces nouveaux produits dans le courant du mois de septembre. Ainsi, en se référant au calendrier passé de la marque à la pomme, on peut tout à fait s’attendre à une prise de parole dans la première quinzaine du mois de septembre 2024 au travers d’un traditionnel (et d’ores et déjà très attendu) Apple Event.

Nous ne pouvons que nous référer aux pratiques habituelles d’Apple et estimer que la gamme d’iPhone 16 sera commercialisé dans les semaines suivant le fameux événement de présentation. On peut donc s’attendre à ce que les utilisateurs du monde entier puissent poser les mains sur leur nouveau jouet entre la seconde partie du mois de septembre et le début du mois d’octobre 2024. L’idée sera évidemment d’écouler les premiers stocks avant de procéder à un vaste réapprovisionnement en prévision des fêtes de Noël.

Concept de l’iPhone 16 Pro Max © Technizio Concept

📱 Quels seraient les différents modèles d’iPhone 16 ?

Si les premiers iPhone ne disposaient que d’un seul et unique modèle, la gamme a largement commencé à se développer et à s’étendre à partir de l’iPhone 4 et 4S, puis des iPhone 5, 5S et 5C à destination d’un plus large public. Les versions Plus ont ensuite vu le jour avec la sixième itération de smartphone chez Apple, tandis que les versions Pro et Pro Max sont venues alimenter la gamme d’iPhone 11 en septembre 2019.

Ainsi, il y a fort à parier que l’iPhone 16 reste dans la droite lignée de son prédécesseur avec quatre modèles distincts : l’iPhone 16 classique, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max !

⚙️ A quelles modifications s’attendre côté design ?

En se référant aux récentes fuites d’informations liées à l’iPhone 16, on s’attend à l’intégration d’un nouveau SoC appelé “Tahiti” pour la prochaine gamme de smartphones d’Apple. Il devrait donc logiquement être question de l’utilisation des puces A18 et A18Pro de la marque : bien évidemment, la première serait dédiée aux versions 16 et 16 Plus, tandis que la seconde devrait équiper les modèles 16 Pro et 16 Pro Max.

À en croire les brevets et autres informations qui apparaissent dernièrement sur la toile, l’iPhone 16 ne devrait pas accueillir de caméra supplémentaire et devrait conserver le Dynamic Island, tandis qu’un Capture Button pourrait faire son apparition. Il pourrait assez logiquement être utilisé pour prendre des photos et des vidéos, et devrait ainsi être présent sur l’ensemble des modèles d’iPhone 16. Il s’agirait là d‘un mécanisme réagissant au changement de pression : un appui prolongé pourrait lancer l’application d’appareil photo, tandis qu’une courte pression pourrait ajuster le focus de la prise de vue.

Concept de l’iPhone 16 Pro Max © 4RMD

Autre nouveauté particulièrement attendue et demandée par les utilisateurs depuis plusieurs années : le passage à l’OLED. En effet, Apple pourrait profiter du développement de cette technologie pour enfin en équiper ses iPhone. Il pourrait donc être question d’un écran composé de panneaux OLED à micro-lentilles, permettant ainsi d’augmenter les niveaux de luminosité et de consommer moins d’énergie. A contrario, certains leaks évoquent des tailles d’écrans supérieures aux modèles précédents : on parle d’un affichage de 6,3 pouces pour l’iPhone 16 (contre 6,1 pouces pour l’iPhone 15 Pro), tandis que l’iPhone 16 Pro Max miserait plutôt sur du 6,9 pouces (contre 6,7 pouces auparavant).

On apprend d’ailleurs que LG et Samsung pourraient tout à fait fournir ce type de composants à la marque à la pomme… Reste à attendre une officialisation de la part d’Apple pour savoir si tel sera le cas ou non !

💎 Quelles nouveautés l’iPhone 16 pourrait apporter ?

Avec le développement de sa gamme, Apple souhaite avant tout miser sur la connectivité entre tous ses appareils. Dans cette optique, l’iPhone 16 pourrait donc opter pour le Wi-Fi 7 : une version quatre fois plus rapide que le WiFi 6/6E et presque six fois plus rapide que le WiFi 5, avec une vitesse maximale de transmission de données pouvant atteindre 40 Gbps. Toujours en ce qui concerne la connectivité de l’appareil, l’intégration du modem Snapdragon X75 de Qualcomm pourrait pousser l’iPhone 16 à miser sur la 5G Advanced, pour une vitesse de téléchargement et de transfert bien supérieure aux précédents modèles.

À titre d’information, on parle d’une vitesse de téléchargement d’environ 7,5 Go/s, avec un composant 20% moins énergivore que le modèle x70. Malheureusement, seules les versions Pro et Pro Max de l’iPhone 16 devraient en bénéficier. Les versions classiques et Plus devraient, quant à elles, reprendre l’ancienne puce déjà présente dans l’iPhone 15, la puce X70.

Concept de l’iPhone 16 Pro Max © AppleDsign

📸 Quels changements espérer pour son appareil photo ?

Élément important de chacune des gammes d’iPhone jusqu’à aujourd’hui, l’appareil photo de l’iPhone 16 pourrait accueillir quelques améliorations. Dans un premier temps, il devrait adopter des lentilles en verre moulé, une première pour Apple, afin d’alléger le poids du téléphone et de profiter d’un zoom encore plus performant.

Autre nouveauté, l’iPhone 16 Pro Max serait équipé d’un « super téléobjectif » avec une distance focale supérieure ou égale à 300 mm. Dans des termes plus compréhensibles, cela permettrait d’accéder à d’importantes améliorations sur les photos en mode portrait, avec des arrière-plans plus doux et une netteté accrue. De même, Apple souhaiterait miser sur l’utilisation de l’IA pour décupler drastiquement les possibilités d’améliorations et de modifications des prises de vues.

Pour le reste, on retrouverait bon nombre d’éléments déjà déployés sur la gamme précédente, à l’image du téléobjectif à tétraprisme de l’iPhone 15 Pro Max, ou encore l’objectif périscopique.