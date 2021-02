La GeForce RTX 3090 HoF poussée à plus de 3 GHz pulvérise 16 records du monde

Les anciennes cartes HoF (Hall of Fame) de Galax (KF2A dans nos contrées) sont d’excellentes références, et la GeForce RTX 3090 HOF devrait faire honneur à cette réputation. L’entreprise prépare six variantes, dont certaines réservées au marché chinois. Toujours parées de blanc, elles embarquent un écran massif de 4,3 pouces. Niveau conception, elles reposent sur un PCB à 12 couches et un étage d’alimentation à 26 phases (14+8+4) ; de solides atouts qui ont déjà permis à cette RTX 3090 HOF d’établir 16 records.

Les overclockeurs OGS (HwBox Hellas OC Team) et Rauf (Alza OC) ont poussé leur exemplaire à 3 GHz et plus : 3 015 MHz pour le premier, 3 000 MHz pour le second. Dans les deux cas associée à un processeur Intel Core i9-10900K lui aussi overclocké à 5,3 GHz, la configuration, refroidie sous azote liquide, a battu plusieurs records. Vous pouvez retrouver l’intégralité des soumissions pour Rauf et OGS sur HWBOT.

Trois ventilateurs et six caloducs

Rappelons que la RTX 3090 « classique » a une fréquence Boost maximale de 1,7 GHz. La plus véloce des RTX 3090 HoF atteint 1 905 MHz. Afin de maintenir les puces au frais, Galax a opté pour six caloducs de 8 mm de diamètre reliés à un imposant dissipateur de chaleur et une chambre à vapeur, le tout épaulé par trois turbines. Celle du milieu est un modèle 92 mm ; les deux sur les côtés ont un diamètre de 102 mm. Quelle que soit la version de la carte graphique RTX 3090 HoF, ses dimensions sont de 352 x 160 x 68 mm.

En ce qui concerne les différents modèles justement, le site Tom’s Hardware US les a recensés dans le tableau ci-dessous.

Version Fréquence Boost Fréquence de base TGP (W) HOF Panel III Région Galax GeForce RTX 3090 HOF OC Lab Edition 1 905 MHz 1 395 MHz 500 Oui Chine Galax GeForce RTX 3090 HOF Limited Edition 1 875 Mhz ? ? Oui Monde Galax GeForce RTX 3090 HOF Extreme Limited Edition 1 860 MHz 1 395 MHz 450 Oui Chine Galax GeForce RTX 3090 HOF Premium 1 815 MHz ? ? Oui Monde Galax GeForce RTX 3090 HOF 1 815 MHz ? ? Non Monde Galax GeForce RTX 3090 HOF Extreme 1 800 MHz 1 395 MHz 450 Non Chine

HoF Panel III

Comme vous le constatez, la mouture la plus rapide, la Galax GeForce RTX 3090 HoF OC Lab Edition, sera chasse gardée des Chinois. Pour les autres habitants du globe, à moins de faire un détour par la Chine, il faudra se rabattre sur la GeForce RTX 3090 HoF Limited Edition, qui garantit tout de même une fréquence Boost de 1 875 MHz. Toutes les cartes ont droit à deux profils vBIOS, sélectionnables via un bouton. L’un privilégie les performances, l’autre le silence (les ventilateurs ont un mode 0 dbA). L’alimentation s’effectue par le biais de trois connecteurs PCIe 8 broches. La connectique se compose de trois sorties DisplayPort 1.4a et d’un port HDMI 2.1.

Enfin, quelques mots supplémentaires à propos de l’écran, baptisé HoF Panel III. L’affichage LCD de 4,3 pouces offre une définition de 480 x 272 pixels pour afficher les données de la carte. Il peut être soit apposé directement sur sa patiente grâce à son aimant, soit installé autre part, sur le bureau par exemple. Dans ce cas, il communique avec la carte via un traditionnel câble USB. Galax ne l’octroie qu’avec certaines références : les versions HOF standard et HOF Extreme n’y ont pas droit.

Les tarifs restent inconnus pour le moment.

Source : TechPowerUP 1, 2