La liste des cartes mères Asus Z690 mélange des modèles DDR5 et DDR4

Ceux qui souhaitent acquérir un processeur Alder Lake-S dès le lancement à l’automne devront très certainement s’orienter vers une carte mère sur chipset Z690, chipset récemment détaillé grâce à une fuite. Celui-ci autorise une prise en charge de la DDR4 et de la DDR5, le choix étant laissé aux fabricants de cartes mères. Asus a déposé plusieurs solutions ASUS sur chipset Intel Z690 auprès de l’ECC (Euasian Economic Commission) et ce listage confirme l’hétérogénéité de la gamme.

La liste mentionne des traditionnelles références ROG Maximus, ROG Strix, TUF Gaming, Prime et ProArt. Toutefois, certaines sont caractérisées par un suffixe D4. Rien de très mystérieux, cela discrimine simplement les modèles qui prennent en charge la mémoire DDR4. Ce qui est intéressant, c’est que certaines cartes mères, par exemple la Prime Z690-A, seront proposées dans deux versions, l’une DDR5, l’autre DDR4.

Un détaillant américain liste 6 processeurs Alder Lake-S avec leur tarif

Des cartes mères à la fois DDR4 et DDR5 à venir ?

Afin d’y voir plus clair, le site VideoCardz propose le tableau ci-dessous. Naturellement, on peut s’attendre à ce que la déclinaison DDR5 d’un même modèle coûte un peu plus cher. Reste aussi à savoir si les fabricants vendront des cartes mères munies à la fois d’emplacements DDR4 et DDR5. Si l’on regarde en arrière, ASRock et Biostar ont proposé des cartes mères DDR3 et DDR4 supportant les deux types de mémoire vive.