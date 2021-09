Un détaillant américain liste 6 processeurs Alder Lake-S avec leur tarif

Des Core i9-12900K, Core i7-12700K et Core i5-12600K et leur variante KF, pour des prix allant de 605 à 261 dollars.

À quelques semaines du lancement de certains processeurs Alder Lake-S, le détaillant américain Provantage a publié les tarifs de quelques puces des séries K et KF. Il s’agit des Core i9-12900K, Core i7-12700K et Core i5-12600K et des variantes KF. Les prix sont ici en dollars, mais nous avions également eu des montants en euros en début de mois.

Provantage proposerait les Core i9-12900K et Core i9-12900KF à 604,89 dollars et 578,13 dollars respectivement. Pour la comparaison, le détaillant vend les Core i9-11900K et Core i9-11900KF (Rocket Lake-S) 549 et 529 dollars environ. Il faudrait donc compter un surcoût d’une cinquantaine de dollars pour les Core i9 Alder Lake-S lesquels, rappelons-le, possèdent plus de cœurs : 8 cœurs Golden Cove et 8 cœurs Gracemont, soit 16 cœurs / 24 threads en tout.

Les Core i7-12700K et Core i7-12700KF sont affichés à 422,17 dollars et 395,61 dollars respectivement ; les Core i7-11700K et Core i7-11700KF coûtent 409 et 384 dollars chez Provantage. La hausse des tarifs est donc plus mesurée pour ces 12 cœurs / 20 threads : à peine 10-15 dollars.

Enfin, concernant les Core i5-12600K et Core i5-12600KF (10 cœurs / 16 threads), le premier se négocierait 288,77 dollars et le second 261,77 dollars ; les prix des Core i5-11600K et le Core i5-11600KF avoisinent les 272 dollars et 247 dollars respectivement. Autrement dit, le surcoût est du même ordre de grandeur que pour les Core i7.

Dans tous les cas, les variantes privées d’iGPU Gen12 Xe d’Intel coûtent entre 25 et 30 dollars moins cher environ.

Le chipset Intel Z690 détaillé

Tableau récapitulatif

Le tableau ci-dessous, proposé par Tom’s Hardware US, rassemble toutes les informations en provenance de Provantage.