Intel Z690 vs B660 : quel chipset choisir pour votre processeur Alder Lake ? (ft. Asus ROG Strix)

Intel utilise pour ses processeurs Alder Lake récemment arrivés sur le marché un nouveau socket, le LGA 1700. Mais comme à son habitude lorsqu’il renouvelle son portefeuille de produits, ces CPU Core Gen12 apportent également avec eux une nouvelle gamme de chipsets pour cartes mères, les H610, B660, H670 et Z690, chacun présentant des caractéristiques et particularités spécifiques selon le segment du marché visé.

Mais quelles différences existe-t-il réellement entre ces chipsets, du côté des caractéristiques justement mais aussi des performances par exemple ? C’est ce que nous avons voulu savoir en testant et comparant deux cartes mères orientées gaming et respectivement basées sur deux de ces PCH (Platform Controller Hub), les chipsets Z690 et B660 : les Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi et ROG Strix B660-F Gaming WiFi.

Une gamme complète de chipsets

Du H610 destiné aux cartes mères d’entrée de gamme au Z690 orienté (très) haut de gamme en passant par les H670 et B660 placés en milieu/haut de gamme, ces chipset 600 Series reposent sur la même architecture et affichent par conséquent un certain nombre de similitudes. Mais cette architecture profite également d’une grande flexibilité, les 48 lignes d’entrées/sorties à haute vitesse (HSIO) disponibles pouvant être organisées selon les besoins. Ceci permet à Intel d’offrir une solution dédiée à chaque segment du marché, en termes de technologies activées ou non et du nombre de lignes et ports supportées.

Chipset Z690 H670 B660 H610 Mémoire DDR5 / DDR4 DDR5 / DDR4 DDR5 / DDR4 DDR5 / DDR4 CPU OC

(P-Cores, E-Cores, BCLK) Oui Non Non Non MEM OC Oui Oui Oui Non CPU PCIe 5.0 1×16 / 2×8 1×16 / 2×8 1×16 1×16 CPU PCIe 4.0 1×4 1×4 1×4 – Lignes DMI 4.0 8 8 4 4 Lignes PCIe 4.0 12 12 6 – Lignes PCIe 3.0 16 12 8 8 USB 3.2 Gen2x2 (20G) 4 2 2 – USB 3.2 Gen2x1 (10G) 10 4 4 2 USB 3.2 Gen1 (5G) 10 8 6 2 USB 2.0 14 14 12 10 SATA 3.0 8 8 4 4 Support de la mémoire Optane Oui Oui Oui Non RAID 0,1,5 en PCIe Oui Oui Non Non RAID 0,1,5,10 en SATA Oui Oui Oui Non

Si les quatre chipsets supportent tous la mémoire DDR4 et la mémoire DDR5, les disparités au niveau des autres caractéristiques sont conséquentes. Les fonctionnalités d’overclocking sont ainsi réservées au seul Z690 en ce qui concerne le CPU, tandis que l’overclocking de la mémoire est possible du Z690 au B660. Le nombre de lignes PCIe (3.0 ou 4.0), de lignes DMI ainsi que le nombre de ports USB et SATA varie aussi suivant le marché visé : plus le chipset est haut de gamme, plus le nombre de lignes et de ports supportés est important. Notons tout de même que le petit H610 est amputé de nombreuses fonctionnalités par rapport aux autres chipsets de la gamme : on le réservera donc aux configurations bureautiques.

Les cartes mères de test

Pour réaliser les tests de ce dossier, nous nous sommes appuyés sur deux cartes mères Asus ROG pour processeurs Alder Lake, destinées au marché gaming : la Strix Z690-E Gaming WiFi et la Strix B660-F Gaming WiFi. Elles visent toutefois des segments différents de ce marché, comme leurs prix et leurs fonctionnalités le confirment.

Le reste de la plateforme de test réunit les éléments suivants :

– Alimentation Be Quiet! Pure Power 11 FM 1000W

– Processeur Intel Core i9-12900KF

– Ventirad Be Quiet! Dark Rock Pro 4

– Mémoire Crucial 2 x 8 Go DDR5-4800 (CL40)

– SSD WD Blue SD550 (M.2 NVMe 1.4) de 1 To

– Carte graphique GeForce RTX 3080

– Windows 11 (dernières mises à jour et pilotes publics)

– UEFI publics les plus récents disponibles pour les deux cartes mères

S’adressant toutes deux aux processeurs Alder Lake et destinées au même marché des joueurs sur PC (d’où la présence de RGB), ces deux cartes mères présentent un certain nombre de points communs. Elles bénéficient ainsi d’un UEFI particulièrement complet (avec certaines fonctionnalités dédiées à l’overclocking CPU réservées à la Z690-E Gaming WiFi), sont dotés d’un socket LGA 1700, possèdent quatre connecteurs DIMM pour la mémoire DDR5 et offrent le support du PCI-Express 5.0.

Les radiateurs pour le PCH, les VRM et les SSD sont globalement équivalents, même si la ROG Strix Z690-E Gaming WiFi est légèrement mieux dotée en la matière, en particulier avec son dissipateur destiné au SSD M.2 principal. Mais ces deux cartes mères Asus affichent également des caractéristiques légèrement différentes sur certains points, chipsets (et placement tarifaire) distincts oblige.

Modèle ROG Strix B660-F Gaming WiFi ROG Strix Z690-E Gaming WiFi Ports PCIe 1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 3.0 x16 (x4)***

2 x PCIe 3.0 x1 1x PCIe 5.0 x16*

1x PCIe 4.0 x16 (x4 ou x4/x4)**

1x PCIe 3.0 x16 (max. x4)

1x PCIe 3.0 x1 Support RAM 4x DIMM

Max 128 Go

DDR5-4800

DDR5-6000(OC) 4x DIMM

Max 128 Go

DDR5-4800

DDR5-6400(OC) Alimentation 16+1 phases 18+1 phases Stockage 2 x M.2 (PCIe 4.0 4x)

1 x M.2 (PCIe 3.0 4x)

4 x SATA III 1 x M.2 (PCIe 5.0 4x)

2 x M.2 (PCIe 4.0 4x)

6 x SATA III USB 1x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C

1x USB 3.2 Gen 1 Type-C

1x USB 3.2 Gen 2

4x USB 3.2 Gen 1

2x USB 2.0



interne :

1x USB 3.2 Gen 2

2x USB 3.2 Gen 1

4x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C

2x USB 3.2 Gen 2

4x USB 3.2 Gen 1

4x USB 2.0



interne :

1x USB 3.2 Gen 2×2

2x USB 3.2 Gen 1

4x USB 2.0 Réseau Ethernet 2.5Gb (Intel)

WiFi 6 (Intel 2×2) Ethernet 2.5Gb (Intel)

WiFi 6E (Intel 2×2) Connectivité Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 Audio SupremeFX 7.1 Surround

Realtek ALC4080

Ampli Savitech SV3H712 SupremeFX 7.1 Surround

Realtek ALC4080

Ampli Savitech SV3H712 Vidéo 1 x DisplayPort 1.4

1 x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 Divers Carte ROG Hyper M.2 * Lorsque le premier slot M.2 est occupé par un SSD, le port PCIe 5.0 16x fonctionne en 8x.

** En mode x4, ou x4/x4 en cas d’utilisation avec la carte ROG HYPER M.2

*** Lorsqu’au moins un port PCIe 1x est utilisé, le port PCIe 16x 3.0 fonctionne en 2x.

La ROG Strix B660-F Gaming WiFi est moins bien fournie au niveau des ports d’extension PCI-Express que sa grande soeur, et l’étage d’alimentation est un peu plus léger. Des différences sont également visibles au niveau des ports pour le stockage, que ce soit en M.2 ou en SATA, ou des capacités d’overclocking de la mémoire DDR5. La Strix B660-F Gaming WiFi est « limitée » au WiFi 6 alors que la Strix Z690-E Gaming WiFi supporte également le WiFi 6E. Enfin, le bundle de la carte d’Asus à base de chipset Z690 bénéficie d’un bundle plus conséquent, avec en particulier une carte ROG Hyper M.2 en PCIe 4x offrant deux connecteurs M.2 supplémentaires.

Nous ne vous ferons pas l’affront de détailler l’assemblage de ces différents composants, mais on pointera tout de même une bonne idée de la part d’Asus sur sa Strix Z690-E Gaming WiFi : la fonctionnalité « Q-Release » qui permet de faciliter le retrait de la carte graphique installée sur le premier slot. Pour l’anecdote, on notera également qu’il nous a fallu retirer toute la partie RGB placée au dessus des radiateurs de l’étage d’alimentation de cette carte mère afin de pouvoir installer convenablement et efficacement le ventirad Dark Rock Pro 4…

Performances et « Intelligence Artificielle » intégrée

Au delà des différences en termes de fonctionnalités et de caractéristiques techniques, nous avons voulu mesurer les hypothétiques différences de performances entre ces deux cartes mères et leurs chipsets respectifs. Pour chacune d’elles, nous avons tout d’abord mesuré les performances avec les réglages UEFI par défaut (avec toutefois les ventilateurs réglés au maximum, le Re-Size Bar et le SR-IOB (Single root I/O virtualization) activés ainsi que l’utilisation des réglages XMP côté mémoire DDR5). Puis nous avons effectué de nouvelles mesures en activant les fonctionnalités d’optimisations disponibles : Asus Performance Enhancement 3.0 et Intel Adaptive Boost Technology côté Strix B660-F Gaming WiFi, et toutes les fonctions d’optimisation du ratio des P-Cores et E-Cores ainsi que du comportement du SVID côté Strix Z690-E Gaming WiFi.

Les mesures dédiées au performances purement CPU montrent peu de différences entre les deux chipsets avec les régales par défauts de l’UEFI. Les fonctions d’optimisation présentes sur la Strix B660-F Gaming WiFi semblent a priori peu efficaces, contrairement à l’intelligence artificielle aux algorithmes disponibles sur la Strix Z690-E Gaming WiFi : l’écart de performances est visible même si minime.

Pas de grosse surprise côté GPU, à l’exception du test 3ds Max où le chipset Z690 semble offrir des performances sensiblement en retrait par rapport à celles permises par le chipset B660. Ce résultat, surprenant et assez illogique à première vue, nous laisse à l’heure actuelle perplexe et pourrait simplement être la conséquence d’un bug…

Températures

Passons aux mesures de températures, en particulier du PCH et des VRM. Celles-ci ont été réalisées en même temps que les tests 7Zip, Blender, Handbrake et LuxRender (CPU).

Le chipset Z690 semble chauffer légèrement plus que le B660, alors que les systèmes de refroidissement des deux cartes mères sont équivalents. La différence reste tout de même négligeable. Détail intéressant, les tests avec les réglages UEFI « optimisés » montrent une température très légèrement inférieures à ceux avec les réglages par défaut, mais la différence reste dans les limites des marges d’erreur.

Surprenamment, les températures au niveau des VRM n’ont pas été enregistrées par nos sondes logicielles sur la plateforme Z690, peut-être à cause d’un bug. Nous mettrons par conséquent ultérieurement cette partie à jour, lorsqu’il sera possible de récupérer efficacement ces valeurs. En attendant, ont peut déjà noter que le système de refroidissement de l’étage d’alimentation de la Strix B660-F Gaming WiFi est efficace, les VRM dépassant tout juste les 60°C en charge.

Fréquences et consommation

Terminons par la consommation du processeur Intel Core i9-12900KF et sa fréquence de fonctionnement moyenne pendant ces mêmes tests. Ce CPU devrait tout particulièrement profiter des optimisations proposées par la Strix Z690-E Gaming WiFi dans son UEFI.

La consommation du processeur sur la Strix B660-F Gaming WiFi est sensiblement plus importante en pleine charge que sur la Strix Z690-E Gaming WiFi. C’est une nouvelle fois assez surprenant, surtout que les fréquences maximales sont dans le même temps plus élevées sur la Strix Z690-E Gaming WiFi « optimisée » par IA. Dans l’absolu, cette carte mère apparait donc plus efficace que sa petite soeur quant à la gestion de la consommation du processeur.

8,5/10 Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi 539€ > Amazon On aime Les dissipateurs efficaces

Le design global de la carte

La richesse de l'UEFI

Les fonctions d'optimisations "par IA"

Le bundle complet

Les fonctionnalités disponibles On n’aime pas Le ratio prix/fonctionnalités un peu trop élevé

Il n’y a donc pas de réponse simple et tranchée quand à la principale question de ce dossier : « entre Z690 et B660, quel chipset choisir pour sa plateforme Alder Lake ? ». Au delà de la différence de budget entre les deux cartes mères Asus ROG du jour, le chipset B660 apparait déjà largement suffisant pour concevoir une configuration Alder Lake dédiée au gaming. En revanche, si vous souhaitez overclocker votre processeur ou si vous avez besoin de nombreux ports d’extension PCI-Express 16x, la Strix Z690-E Gaming WiFi est un modèle de choix.