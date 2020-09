La RTX 3090 poussée à 2 550 MHz explose le record de 3DMark Port Royal

C’est désormais une habitude, pour chaque carte graphique NVIDIA haut de gamme, Evga propose un modèle K|NGP|N, ou KINGPIN pour plus de facilité, conçue en collaboration avec l’overclockeur Vince Kingpin Lucido. La toute récente GeForce RTX 3090 de NVIDIA de déroge pas à cette règle et bénéficie aussi de sa version K|NGP|N, toujours en cours d’élaboration. Avec l’aide d’un peu d’azote liquide, Vince Kingpin est parvenu à monter la fréquence GPU de ladite carte à 2 550 MHz et sa vitesse mémoire à 21,5 Gbits/s, ce qui donne une bande passante mémoire de 1032 Go/s ; de quoi dynamiter le record de 3DMark Port Royal, déjà chamboulé par la RTX 3080 il y a quelques jours.

L’overclockeur Kingpin, armé de sa carte éponyme a ainsi établi un nouveau record mondial : 16 673 points. Il devance d’une large tête la seconde meilleure performance, également réalisée par une RTX 3090, qui plafonne à 14 633 points.

Galax confirme l’existence d’une RTX 3080 avec 20 Go de VRAM

Une large avance sur le deuxième

Kingpin a associé sa carte graphique à un processeur Intel Core i9-10900KF, un modèle 10 cœurs / 20 threads de la gamme Comet Lake-S.

En ce qui concerne la RTX 3090, rappelons que de base, celle-ci affiche une fréquence GPU de 1,4 GHz de base et de 1,7 GHz en Boost ; la vitesse mémoire est à 19,5 Gbit/s.