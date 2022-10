La TV QLED 4K Hisense 65 pouces est à moins de 900 €

A presque 1000 € au départ, la Fnac et Darty s’alignent pour vous proposer une belle remise sur la tv QLED Hisense 65U7HQ de 65 pouces. En effet, cette promotion de 10 % permet de faire chuter le prix à 899,99 €.

TV QLED 65 pouces > 899,99 € chez Darty

TV QLED 65 pouces > 899,99 € à la Fnac

La TV QLED 4K Hisense bénéficie d’une belle offre chez Darty et à la Fnac

Pour moins de 900 €, vous pourrez donc acheter cette télévision QLED 65 pouces chez Darty ou à la Fnac. Concernant la boutique, ça sera à vous de faire votre choix selon vos préférences. Pour bénéficier de ce bon plan, voici quelques détails concernant les caractéristiques techniques du téléviseur Hisense.

Sachez que la télévision en promo possède une dalle QLED de 65 pouces qui offrira des couleurs vives et des contrastes de belles qualités. Pour vous proposer une interface unique, pratique et jolie, Hisense a développé son propre système d’exploitation soit une page moderne sur laquelle vous y retrouverez vos principales fonctions avec notamment la présence des assistants vocaux Google Assistant et Alexa.

Du côté de la connectique, le téléviseur a deux ports HDMI 2.1 avec 4K possible et les modes AALM et VRR. Les normes HDR dont le Dolby Vision, le HDR10 et le HLG sont également présentes.