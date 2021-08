L’APU Ryzen 3 5300G poussé à 5,5 GHz enchaîne les records

Le Ryzen 3 5300G n’est pas le plus musclé des APU Ryzen 5000, puisqu’il ne possède que 4 cœurs / 8 threads contre 6 et 8 cœurs respectivement pour les Ryzen 5 et Ryzen 7. Sa fréquence Boost est également un peu inférieure, avec 4,2 GHz là où un Ryzen 7 5700G culmine à 4,6 GHz. Qu’à cela ne tienne, avec un peu d’azote liquide, le petit Ryzen 3 caracole à 5,5 GHz, et en profite pour établir des records dans la catégorie quad-core des benchmarks Y-Cruncher, Geekbench 3 et GPUPU 1B.

L’auteur de cette performance est l’overclockeur coréen Safedisk. Outre l’APU susmentionné, ce dernier a mobilisé une carte mère ASUS ROG Crosshair VIII Extreme, une paire de barrettes mémoire Ripjaws de 8 Go en DDR4-2066 (CL14-14-14-28-1T).

Le mini-PC T.Book MN45 renferme un APU Ryzen 5 4500U dans un boîtier de 0,88 L

Un APU non proposé sur le marché DIY

Venons-en maintenant aux records. Avec une fréquence de 5398 MHz, le Ryzen 3 5300G se hisse sur la première marche du podium Y-cruncher-Pi-1b avec un temps de 53 secondes et 681 millisecondes. Dans Geekbench 3, il s’arroge la première place du classement multicœurs des quad-core avec 32 200 points ; sa fréquence était de 5523 MHz. Enfin, avec une fréquence identique, il trône désormais en tête du classement 4x GPUPI for CPU – 1B avec un temps de 2 minutes, 2 secondes et 651 millisecondes.

Il est intéressant de constater que grâce à son architecture Zen 3, l’APU surclasse des processeurs Intel pourtant poussés à des fréquences bien plus élevées. Dans Y-Cruncher par exemple, c’est un Core i7-7740X cadencé à 6403,1 MHz qui occupe la troisième place. Dans Geekbench, l’APU d’AMD occupe désormais les 7 premières places ; à la 8e figure aussi un Core i7-7740X, mais à 7006,1 MHz. Idem dans 4x GPUPI for CPU, où le premier représentant Intel est toujours le Core i7-7740X à la 8e place, avec un temps de 3 min 31 sec 183 ms malgré une fréquence de 7061,5 MHz.

Malheureusement, AMD ne propose pas cet APU Ryzen 3 5300G sur le marché DIY pour le moment, mais uniquement les APU Ryzen 7 5700G et Ryzen 5 5600G.