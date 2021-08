AMD lance ses APU Ryzen 5000-G sur le marché DIY

Comme annoncé lors du Computex 2021, AMD propose désormais des processeurs Ryzen 5000-G à l’achat sur le marché DIY. L’entreprise permet d’en acquérir directement depuis son site, mais comme vous le constaterez sur les captures d’écran ci-dessous réalisées il y a quelques minutes, une file d’attente s’est déjà formée. La file est actuellement « en pause ».

Les deux références proposées sur le marché DIY sont les APU Ryzen 7 5700G et Ryzen 5 5600G ; elles appartiennent à la gamme d’APU Ryzen 5000 desktop lancée en avril dernier, à l’époque uniquement pour les partenaires d’AMD. Ces processeurs s’appuient sur une architecture CPU Zen 3 et un circuit graphique intégré Vega. Le Ryzen 7 5700G est un 8 cœurs / 16 threads dont la fréquence CPU est de 3,8 GHz (base) et 4,6 GHz (Boost). Il possède 8 cœurs Vega cadencés à 2000 MHz. Le Ryzen 5 5600G est un 6 cœurs / 12 threads. Sa fréquence de base est de 3,9 GHz et sa fréquence Boost de 4,4 GHz. Il hérite de 7 cœurs GPU Vega à 1900 MHz. Les deux processeurs ont un TDP de 65 W.

Des APU polyvalents

Naturellement, comme les autres processeurs Ryzen 5000 G, ces deux puces profitent des fonctions AMD FidelityFX Super Resolution, Radeon Boost et AMD Smart Access Memory. Concernant les performances, comme l’a mis en évidence Tom’s Hardware US dans un test, le Ryzen 7 5700G s’impose comme le roi des APU. AMD transmet également les résultats ci-dessous issus de plusieurs jeux et benchmarks synthétiques. La solution graphique intégrée Vega permet de jouer à certains titres relativement peu gourmands comme Fortnite ou Counter Strike Global Offensive dans des conditions acceptables en Full HD.

Dans son mail, AMD France ne communique pas les prix de vente en euros ; rappelons donc les tarifs annoncés en dollars : 359 dollars pour le Ryzen 7, 259 dollars pour le Ryzen 5.