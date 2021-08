Le mini-PC T.Book MN45 renferme un APU Ryzen 5 4500U dans un boîtier de 0,88 L

La famille des PC UCFF (ultra-compact form-factor) accueille un nouveau membre, le T.Book MN45, du fabricant chinois T-Bao. Cette petite machine affiche des dimensions de 13,3 × 13,3 × 5 cm, ce qui correspond à un volume d’environ 0,88 litre, pour un poids de 1,2 kg. Elle héberge un processeur Ryzen 5 4500U. Elle peut accueillir jusqu’à 64 Go de DDR4-3200 via deux emplacements SO-DIMM, un SSD NVMe M.2 et un HDD ou SSD de 2,5 pouces en SATA III.

Gravé en 7 nm, l’APU Ryzen 5 4500U possède 6 cœurs / 6 threads sous architecture CPU Zen 2. Sa fréquence de base est de 2,3 GHz et sa fréquence Boost atteint 4 GHz. Il possède 6 cœurs GPU Vega ; la fréquence du processeur graphique est de 1500 MHz. Son TDP est configurable entre 10 et 25 W. Cette puce officie notamment au sein de l’Aya Neo.

Refroidissement actif

Comme le montrent les illustrations, ce T.Book MN45 bénéficient de larges ouvertures ; celles-ci contribuent à aérer correctement le boîtier. À l’intérieur du PC, T-Bao refroidit l’APU Ryzen par un ventirad. Le dissipateur est traversé par trois caloducs et assisté d’un ventilateur ; le refroidissement est donc actif.

En matière de connectivité, ce T.Book MN45 propose une paire de ports GbE, du Wi-Fi 6 -802.11AX et du Bluetooth 5.0. Il possède une sortie DisplayPort, un port HDMI, et pas mal de ports USB, dont de l’USB Type-C, l’un servant à alimenter la machine via un adaptateur GaN de 65 W.

Le site Banggood vend une version munie de 16 Go de RAM et d’un SSD NVME M.2 de 512 Go au tarif de 506,48 euros. Les frais d’expédition s’élèvent apparemment à 30 centimes et la machine est livrée en 8 à 12 jours ouvrables.

