AMD lance ses APU Ryzen 5000 desktop

Un Ryzen 3, un Ryzen 5 et un Ryzen 7 déclinés dans des versions G avec TDP de 65 W et GE avec TDP de 35 W.

Nous avions eu de nombreuses fuites les concernant ces derniers jours ; cette fois ça y’est, AMD lance officiellement ses processeurs AMD Ryzen 5000-G, les APU desktop Cezanne sous architecture CPU Zen 3 armés de solutions Radeon Graphics.

HP avait donné les spécifications en avance, et celles-ci coïncident naturellement avec celles d’AMD ; pas d’énormes surprises pour ces trois puces donc. Toutefois, AMD lève aussi le voile sur les variantes GE, celles avec un TDP de 35 W (cet appétit réduit a une répercussion sur leur fréquence de base). En revanche, deux mystères sont désormais éclaircis, pour lesquels nous aurions préféré un autre dénouement. Le premier, c’est que ces APU Ryzen 5000 sont toujours, au moins pour l’instant, chasse gardée des OEM ; pas de lancement prévu sur le marché DIY à courte échéance. Le second concerne l’interface PCIe : ces puces restent sur du PCIe 3.0 et ne passent donc pas au PCIe 4.0.

Zen 3 et deux fois plus de mémoire cache L3

Ci-dessous, les spécifications.

Les principaux atouts de ces APU Ryzen 5000 par rapport à la précédente génération d’APU, les Ryzen 4000, sont le passage à l’architecture CPU Zen 3, qui induit une hausse des IPC de 19 %, et une quantité de mémoire cache L3 doublée.

AMD donne le 13 avril comme date de lancement. Dans son communiqué de presse, la société indique que les premières machines munies de ces puces seront commercialisées d’ici quelques semaines, sans toutefois fixer d’agenda précis.