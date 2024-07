L’Asus ROG Phone 8 5G à prix mini chez AliExpress : un smartphone parfait pour les gamers !

Acheter le ROG Phone 8 5G à prix mini

L’Escapade d’Été chez AliExpress est l’occasion parfaite pour les amateurs de technologie et de jeux vidéo de se procurer le Asus ROG Phone 8 5G à un prix défiant toute concurrence. Initialement proposé à 970€, il est actuellement disponible à 565,99€ grâce à une réduction de -34% combinée au code promo FRGD50. Ce smartphone de haute performance est spécialement conçu pour les gamers, offrant des fonctionnalités avancées et une expérience de jeu immersive.

Des performances hors du commun et une expérience de jeu immersive

Le Asus ROG Phone 8 5G est équipé d’un processeur Snapdragon 888+, l’un des plus puissants du marché, assurant une fluidité et une rapidité exceptionnelles pour les jeux les plus exigeants. Avec ses 16 Go de RAM, il permet de gérer plusieurs applications et jeux simultanément sans aucun ralentissement. Le stockage interne de 512 Go offre suffisamment d’espace pour télécharger et stocker tous vos jeux, vidéos et fichiers préférés.

L’écran AMOLED de 6,78 pouces du ROG Phone 8 5G offre une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, garantissant une qualité d’image exceptionnelle avec des couleurs vives et des mouvements ultra-fluides. Cette caractéristique est particulièrement appréciée des gamers, qui bénéficient ainsi d’une expérience visuelle inégalée. De plus, la technologie HDR10+ assure des contrastes et des détails époustouflants, même dans les scènes les plus sombres.

Le Asus ROG Phone 8 5G est doté de gâchettes tactiles, appelées AirTrigger 5, qui offrent une expérience de jeu similaire à celle d’une console, avec une réactivité et une précision accrues. La batterie de 6000 mAh assure une autonomie prolongée, permettant de jouer pendant des heures sans interruption. De plus, la recharge rapide de 65W permet de retrouver une batterie pleine en un temps record, idéal pour les sessions de jeu intensives.

En plus de ses performances de jeu, le ROG Phone 8 5G est équipé d’un système de caméra polyvalent. Le capteur principal de 64 MP capture des photos d’une grande netteté et des vidéos en 8K. Le capteur ultra grand-angle de 13 MP et le capteur macro de 5 MP permettent de prendre des clichés détaillés et créatifs dans toutes les situations.

Jusqu’au 20 juillet prochain (inclus), AliExpress vous propose ce smartphone à prix réduit, mais ce n’est pas tout. Le site propose des remises jusqu’à -60% sur tous ses rayons, ainsi que plusieurs codes promo :

FRGD03 pour 3€ de remise dès 29€ d’achat

FRGD08 pour 8€ de remise dès 69€ d’achat

FRGD20 pour 20€ de remise dès 169€ d’achat

FRGD30 pour 30€ de remise dès 239€ d’achat

FRGD50 pour 50€ de remise dès 369€ d’achat

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.