Le codec H.266/VVC réduit de moitié la taille d’une vidéo

La norme H.265/HEVC adoptée en 2013 aura bientôt sa successeur : la H.266/VVC (Versatile Video Coding). Le Fraunhofer HHI (Institut Heinrich Hertz) a en effet présenté son codec H.266, fruit d’un travail de trois années. La promesse : une taille de fichier réduite d’environ 50 % par rapport à l’actuel H.265, sans perte de qualité visuelle.

Autant dire que cette norme arrive à point nommé à l’époque de la 4K et même de la 8K. Si une vidéo 4K de 90 minutes occupe environ 10 Go avec le codec H.265, on peut donc tabler sur du 5 Go avec le H.266. Notez que celui-ci prend également en charge les vidéos à 360 degrés et le contenu HDR.

Premier logiciel cet automne

Le Fraunhofer HHI précise que les processeurs compatibles H.266, surtout les puces mobiles, sont actuellement en cours de développement. On peut supposer que l’encodage / décodage du H.266 requiert une certaine puissance (surtout l’encodage). Certains créateurs de vidéos devront ainsi peut-être investir dans des processeurs plus performants d’ici quelques mois. Réponse dans les prochaines semaines puisque Thomas Schierl, chef du département de codage et d’analyse vidéo du Fraunhofer HHI, indique que l’institut publiera le premier logiciel d’encodage / décodage cet automne.