Le compresseur portatif Xiaomi 1S est à 36,71 € chez Aliexpress

Nombreux sont ceux qui partent en voiture sans vérifier la pression des pneus. C’est un bon plan qui va vous être très utile puisque les stations ne proposent pas forcément l’équipement nécessaire. Chez Aliexpress, le compresseur portatif Xiaomi 1S est à 36,71 € au lieu de 60 €.

Le compresseur portatif Xiaomi 1S > 36,71 € chez Aliexpress

Le compresseur portatif de la marque Xiaomi est en promo pour le Single Day

Grâce à cet outil, vous n’aurez plus d’excuse pour avoir une pression des pneus optimale sur vos différents véhicules. Utilisable sur les voitures, les motos, les vélos mais aussi pour les ballons, le compresseur portatif pourra vérifier et adapter sur chacun la pression nécessaire. Vous pourrez en plus le mettre directement dans votre boîte à gants afin de l’avoir sous la main dès que vous en aurez besoin.

A noter qu’il fonctionne sur batterie en lithium et qu’il pourra être rechargé directement grâce à sa prise USB-C via l’allume-cigare ou sur secteur. Lors de la vérification et du gonflage, le compresseur indiquera la pression afin que vous puissiez gonfler correctement et en toute sécurité vos pneus.

Les personnes intéressées vont devoir vite passer leur commande, car l’offre sera valable dans la limite des stocks disponibles et jusqu’au 11 novembre, date de la fin de l’opération Single Day.