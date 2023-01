Quels GPU et cartes mères sont les plus fiables ? Le détaillant Digitec apporte quelques éléments de réponse

Le détaillant suisse Digitec affiche les taux de recours en garantie des GPU et cartes mères. Les cartes graphiques d’ASRock sont parmi les plus fiables, à l’inverse de celles de Sapphire. Du côté des cartes mères, MSI affiche le taux de recours le plus bas, Biostar et Supermicro les plus mauvais. En revanche, la fiabilité des produits n’est pas corrélée à la rapidité du service client.

Le détaillant suisse Digitec Galaxus AG a décidé de communiquer ses “taux de recours en garantie”, soit la fréquence à laquelle un produit présente un défaut, ainsi que les “durées de la garantie”, soit le temps moyen de traitement entre l’arrivée du produit chez la marque et le retour (en jours ouvrables). Le commerçant révèle ainsi quelles marques de GPU et de cartes mères sont les plus affectées par des pannes, et celles dont le service est le plus réactif. Digitec indiquera désormais ces informations directement sur les pages des produits qu’il vend.

© Tom’s Hardware US

À propos du taux de recours en garantie, Digitec précise prendre seulement en compte les données des 24 derniers mois et ne montrer le taux qu’à partir de 300 produits comparables vendus.

Les taux selon les marques

Pour les cartes graphiques, les solutions de Dell sont les plus fiables. Rien de très étonnant : ce sont essentiellement des cartes graphiques haut de gamme pour professionnels, sans solution de refroidissement custom et qui ne sont pas overclockées en usine. Les risques de défauts des cartes graphiques ASRock, Gainward, Inno3D, PNY, Palit et HP sont également très faibles, inférieurs à 1 %. Sur les 17 marques, Sapphire et XFX affichent le taux de panne le plus important : de respectivement 2,4 % et 2,5 %. Notez la quinzième place d’AMD avec 2 %. Sapphire a au moins la couronne de la réactivité, avec un temps de traitement de trois jours. Le service de Gigabyte est particulièrement lent, avec une attente moyenne de 18 jours.

© Digitec

Les taux de recours en garantie pour les cartes mères sont plus élevés que pour les GPU, puisqu’ils sont d’au moins 2,8 %. MSI affiche le taux le plus faible, SuperMicro le plus élevé, avec 5 %. Biostar traite les problèmes très rapidement, dans la journée ; vient ensuite Gigabyte, pourtant mauvais élève pour ses GPU. À défaut de données pour NZXT, ASRock est l’entreprise qui affiche la durée de la garantie la plus longue.

© Digitec

Sources : Digitec, Reddit