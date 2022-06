Le jeu ARK : Survival Evolved est offert sur Steam pendant quelques jours

Studio Wildcard propose gratuitement son jeu ARK : Survival Evolved sur Steam jusqu’au 19 juin prochain. Le titre a quitté sa longue phase d’accès anticipé en août 2017; il coûte 25 euros en temps normal. Si vous êtes intéressé, ne tardez pas trop : la page Steam précise que cette offre dure « jusqu’à épuisement du stock » de jeux. La plateforme ne quantifie pas le nombre de copies numériques accordées.

ARK : Survival Evolved est un jeu de survie en monde ouvert. L’aventure peut se vivre en solo ou en multijoueur. Certains serveurs rassemblent plus de 100 joueurs. Voici le topo : « En tant qu’homme ou femme échoué nu, en train de gelé et de mourir de faim sur une île mystérieuse, vous devez chasser, récolter, fabriquer des objets, faire pousser des plantes et construire des abris pour survivre. Utilisez vos compétences et votre ruse pour tuer, apprivoiser, faire accoupler et chevaucher des dinosaures et des créatures primitives vivant sur l’Arche, en faisant équipe avec des centaines de joueurs pour survivre, dominer et … s’échapper ! » Notez que le jeu supporte les mods via le Steam Workshop.

Configuration minimale

Le jeu est compatible Windows, macOS et SteamOS / Linux. Avec le système d’exploitation de Microsoft, la configuration minimale renseigne un processeur Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 ; une carte graphique NVIDIA GTX 670 2 Go / AMD Radeon HD 7870 2 Go ; 8 Go de RAM. Le soft requiert 60 Go d’espace disque.

Crédit : Steam

Vous pouvez obtenir une copie de ARK : Survival Evolved sur Steam en suivant le lien. Rappelons que l’Epic Games Store offre également un jeu gratuit renouvelé chaque jeudi. L’actuel est Maneater, un jeu qui vous transforme en requin mangeur d’hommes. Ce titre coûte habituellement 37 euros.

