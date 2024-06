Marvel’s Midnight Suns est offert sur l’Epic Games Store, 60 euros d’économisés !

©Firaxis Games/EPIC

Jusqu’au 13 juin prochain, les joueurs PC peuvent se rendre sur la page de Marvel’s Midnight Suns sur l’Epic Games Store pour obtenir leur copie gratuite du jeu. Une fois réclamé, le titre sera ajouté à la bibliothèque des joueurs de façon permanente. Habituellement vendu au prix de 59,99€, Marvel’s Midnight Suns est offert dans le cadre de la Mega Sale 2024 de l’Epic Games Store.

Un jeu de rôle tactique en tour par tour

Développé par Firaxis Games, le studio derrière la série XCOM, Marvel’s Midnight Suns est un jeu de rôle tactique qui plonge les joueurs dans le côté sombre de l’univers Marvel. Sorti initialement en décembre 2022, le jeu combine des combats au tour par tour avec un système de cartes pour les compétences.

Le jeu propose une histoire immersive où les joueurs incarnent le Chasseur, le premier héros entièrement personnalisable de l’univers Marvel. Les joueurs peuvent personnaliser l’apparence de leur personnage, choisir ses réactions aux situations et tisser des liens d’amitié avec des héros Marvel légendaires tels qu’Iron Man, Wolverine et Captain America.

©Firaxis Games/EPIC

Dans Marvel’s Midnight Suns, les joueurs dirigent une escouade de super-héros dans des missions tactiques au tour par tour. Le jeu encourage l’utilisation stratégique de l’environnement et le positionnement des personnages pour créer des combos dévastateurs. Le système de combat, qui combine éléments tactiques et combats de cartes, est décrit comme étant à la fois profond et novateur.

Entre les missions, les joueurs peuvent explorer l’Abbaye, une base secrète mystique servant de quartier général. Ce lieu permet de découvrir des objets cachés et des secrets, et offre la possibilité d’interagir avec les héros Marvel pour approfondir les relations.

©Firaxis Games/EPIC

Des critiques positives mais pas de gros succès commercial

Malgré un accueil critique positif, Marvel’s Midnight Suns n’a pas rencontré le succès commercial escompté. Offert avec les GeForce RTX 3000, le jeu a été rapidement proposé à prix réduit, suggérant que l’éditeur était déçu. Le directeur du jeu, Jake Solomon, a émis l’hypothèse que le système de combat basé sur des cartes, bien que novateur, avait pu rebuter certains joueurs.

Le jeu de course futuriste Redout 2, sorti en 2022, pourrait enfin être offert gratuitement sur l’Epic Games Store à partir du 13 juin 2024, en remplacement de Marvel’s Midnight Suns. “Wait and see“, comme on dit.