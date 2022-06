Diablo IV présente son nécromancien et plusieurs minutes de gameplay

Blizzard a officialisé Diablo IV il y a presque trois ans, lors de la BlizzCon 2019. Le prochain opus de la célèbre franchise doit sortir l’année prochaine, en 2023. À l’occasion de l’évènement Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, le studio a dévoilé la cinquième et dernière classe jouable du jeu, le Nécromancien. Blizzard a également publié une vidéo de plusieurs de minutes de gameplay.

Les quatre autres héros du titre sont les barbares, druides, voleurs et sorcières. Le jeu sera disponible sur PC, Xbox Series X / S et PlayStation 5 ; il doit proposer du cross-play entre toutes les plateformes. Un système de micro-transactions cosmétiques est déjà planifié. Par ailleurs, à l’instar de Diablo III, cet opus nécessitera un connexion permanente ; il ne proposera pas de mode hors ligne.

Une bataille « entre les Cieux et les Enfers »

Le synopsis du jeu est le suivant : « Abandonnez tout espoir. La bataille entre les Cieux et les Enfers continue de faire rage tandis que le chaos menace Sanctuaire. Terrassez un nombre infini de démons, maîtrisez d’innombrables capacités, aventurez-vous dans des donjons cauchemardesques et amassez des butins légendaires dans ce vaste monde désolé qui vous réserve nombre d’aventures. Survivez et triomphez des ténèbres… ou sombrez dans l’oubli le plus profond ».

« Explorez Sanctuaire. Découvrez le monde de Sanctuaire à mesure que vous affrontez des démons sur ses vastes terres. Rejoignez de valeureuses âmes, reprenez des villes assiégées, plongez au cœur de donjons corrompus et dévoilez des secrets oubliés en combattant pour l’avenir du monde. »

Vous pouvez vous inscrire sur le site officiel Diablo 4 afin d’avoir une chance de participer à de futurs tests bêta. Rappelons que Diablo 3 est paru en mai 2012 tandis que Diablo 2 Resurrected date d’avril 2021.