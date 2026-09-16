Le prix de ce clavier SteelSeries chute sur Amazon, c’est le moment d’en profiter

Vous avez besoin d’un nouveau clavier ? Le SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 est actuellement en promotion sur Amazon. La référence des claviers gamer devrait partir rapidement des stocks.

Le SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 profite actuellement d’une baisse de prix intéressante sur Amazon.fr. La version Wired Noir (2025), en Français AZERTY, est affichée à 164,99 €, contre un prix de référence indiqué à 189,99 €, soit 13 % d’économie. Amazon affiche également un prix le plus bas des 30 derniers jours de 189,99 € dans la fiche présentée.

Ce modèle compact au format TKL (TenKeyLess) conserve les fonctionnalités pensées pour les joueurs recherchant une grande précision dans leurs commandes. Il utilise les commutateurs magnétiques OmniPoint 3.0 à effet Hall, dont le point d’actionnement peut être réglé de 0,1 à 4,0 mm, avec 40 niveaux de réglage. SteelSeries indique également une force de fin de course de 45 g.

Des fonctions pensées pour le jeu compétitif

L’une des particularités de cet Apex Pro TKL Gen 3 réside dans son ensemble de fonctions regroupées autour de GG QuickSet. SteelSeries met notamment en avant le Rapid Trigger, qui permet de réinitialiser une touche dès son relâchement, ainsi que Rapid Tap, conçu pour donner la priorité à la dernière pression entre certaines touches afin de faciliter les changements de direction. Le Protection Mode vise quant à lui à limiter certaines pressions accidentelles sur les touches voisines.

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GG QuickSet permet par ailleurs d’accéder à des profils préconfigurés pour différents jeux et de charger automatiquement une configuration lorsque le jeu concerné est lancé. L’utilisateur peut donc adapter rapidement le comportement du clavier sans devoir modifier manuellement chaque paramètre à chaque session.

OLED, RGB et conception haut de gamme

Le clavier intègre également un écran OLED, permettant notamment de modifier certains réglages directement depuis le périphérique. Son éclairage RVB touche par touche offre jusqu’à 16,8 millions de possibilités de couleurs et peut être synchronisé avec d’autres équipements SteelSeries grâce à Prism.

La fiche officielle mentionne aussi une conception avec cadre en aluminium, lubrification des touches et amortissement amélioré, ainsi qu’une mousse d’insonorisation destinée à réduire le bruit et les vibrations. La connectique de cette version est filaire en USB, avec une connexion USB-C côté clavier.

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À 164,99 €, cette version française AZERTY du SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 bénéficie donc actuellement d’une réduction intéressante.