Le prix de la RTX 5090 atteint 6000 dollars et pourrait encore exploser

Vendue initialement 1999 dollars, la RTX 5090, carte grand public la plus performante de chez Nvidia a vu son prix exploser, et ce n’est pas prêt de s’arrêter.

© Tom’s Hardware avec ChatGPT

La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090 connaît une hausse de prix considérable et se vend désormais à plus de 6000 dollars chez les revendeurs.

Une augmentation progressive depuis le lancement

Lancée initialement au prix de 1999 dollars en janvier-février 2025, la RTX 5090 était déjà difficile à obtenir à ce tarif lors de ses premiers jours de commercialisation. Plus d’un an après, les pénuries de mémoire et la demande accrue du secteur de l’intelligence artificielle ont poussé les prix à des niveaux excessifs.

L’augmentation s’est faite graduellement. Les premiers pics ont été constatés en janvier, lorsque la carte a commencé à se vendre à plus de 3000 dollars. Le prix a ensuite franchi les 4000 dollars, puis les 5000 dollars, pour atteindre aujourd’hui un maximum de plus de 6500 dollars pour les modèles de base.

Des tarifs variables selon les distributeurs

Actuellement, le modèle le moins cher est la MSI Ventus 3x OC, affichée à 6549,90 dollars sur Newegg. Les modèles les plus onéreux sur cette plateforme dépassent les 9000 dollars, certains atteignant même plus de 11000 dollars. En moyenne, cela représente une multiplication par 3 à 4 du prix de vente conseillé.

Sur Amazon, les seuls modèles sont proposés à presque 6000 euros, les autres étant vendus au-delà de 6200 dollars. Le modèle le plus coûteux sur Amazon est affiché à plus de 12 000 dollars, tandis que la ROG Astral 20 Edition est proposée à 11 999 dollars dans certains pays.

Best Buy présente les tarifs les plus élevés, avec des GeForce RTX 5090 vendues à plus de 7400 dollars. Quelques configurations complètes incluant une RTX 5090 sont disponibles entre 6000 et 6500 dollars, mais les stocks sont très limités.

Des milliers de RTX 5090 acheminées vers la Chine malgré l’interdiction

Selon NVIDIA et ses partenaires, les pénuries importantes concernent principalement la mémoire et l’approvisionnement en composants. Cependant, alors que les revendeurs américains sont en rupture de stock, ces mêmes cartes sont acquises en masse par des entreprises chinoises spécialisées dans l’intelligence artificielle.

Le site HKEPC a récemment diffusé des vidéos montrant des entrepôts de Hong Kong appartenant à des entreprises informatiques qui acquièrent des milliers de GPU GeForce RTX 50, la RTX 5090 étant la plus recherchée.

Les puces Blackwell de NVIDIA sont totalement interdites en Chine, mais les GPU RTX 5090 continuent d’y être fabriqués et assemblés en grandes quantités. Des passeurs et autres acteurs du marché noir se procurent ces GPU par des canaux illégaux, les expédient vers des usines qui les transforment en solutions adaptées aux besoins des entreprises d’IA, puis les revendent.

Les cartes graphiques gaming restent également moins chères que les puces dédiées à l’IA. L’acquisition de milliers de RTX 5090 représente ainsi un meilleur rapport qualité-prix que l’achat de centaines d’accélérateurs IA.

【市況失控 😱】外媒報道，NVIDIA 當前最強旗艦顯示卡 GeForce RTX 5090 近期面臨極其嚴重的缺貨潮。全美主要網上零售渠道的官方自營庫存在不到一星期內幾乎全數售罄，炒家轉售價格隨即狂飆，部分型號開價甚至高達 9,500 美元（折合約港幣 7.4 萬元 / 新台幣 30.5 萬元），市場炒賣情況相當失控。… pic.twitter.com/HbwrCaL3KQ — HKEPC (@hkepcmedia) September 15, 2026

Cette situation explique pourquoi plusieurs revendeurs américains proposent à la vente des systèmes de refroidissement vides de RTX 5090 pour quelques centaines de dollars. Ces produits contenaient auparavant des GPU destinés aux joueurs, mais les composants essentiels ont été récupérés et réinstallés dans des entreprises d’IA à l’étranger.