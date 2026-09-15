Apple A20 Pro vs MediaTek Dimensity 9600 Pro : quelle puce offre les meilleures performances ?

MediaTek a présenté sa nouvelle puce haut de gamme pour smartphones, le Dimensity 9600 Pro. Que vaut cette puce face à l’A20 Pro d’Apple ?

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MediaTek a officialisé le Dimensity 9600 Pro, présenté comme son processeur le plus rapide à ce jour et le premier composant gravé en 2 nm destiné à équiper la prochaine génération de smartphones haut de gamme sous Android. Lors de cette annonce, le constructeur a partagé des graphiques de performance comparant son nouveau processeur à l’Apple A20 Pro et au Dimensity 9500.

Résultats enregistrés sur Geekbench 6

Selon les données présentées par l’entreprise, les scores mesurés sur le banc d’essai Geekbench 6 sont les suivants :

Dimensity 9600 Pro : 4 276 points en mono-cœur et 12 650 points en multi-cœur

4 276 points en mono-cœur et 12 650 points en multi-cœur Apple A20 Pro : 4 725 points en mono-cœur et 12 575 points en multi-cœur

4 725 points en mono-cœur et 12 575 points en multi-cœur Dimensity 9500 : 3 666 points en mono-cœur et 11 014 points en multi-cœur

D’après ces chiffres, l’Apple A20 Pro conserve un avantage sur les performances mono-cœur. En revanche, le Dimensity 9600 Pro devance de peu la puce d’Apple sur la partie multi-cœur. MediaTek soutient que le Dimensity 9600 Pro affiche une vitesse supérieure de 17 % en mono-cœur par rapport au Dimensity 9500, et de 15 % en multi-cœur en comparaison des récents résultats obtenus par l’A20 Pro.

Gain de performances par rapport au Dimensity 9500

L’examen des diapositives révèle une modification concernant les résultats attribués au Dimensity 9500. Lors de communications effectuées par MediaTek en 2025 sous Geekbench 6.4, le Dimensity 9500 atteignait 4 007 points sur le test mono-cœur.

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Dans les documents récents, ce score a été abaissé à 3 666 points, ce qui représente une diminution de 8,5 %. Cet ajustement des données de l’ancien modèle accentue visuellement l’écart de performance avec le Dimensity 9600 Pro.

Conditions d’évaluation et caractéristiques techniques

Les scores enregistrés par le Dimensity 9600 Pro ont vraisemblablement été obtenus dans un environnement de test hautement contrôlé, bénéficiant d’un système de refroidissement optimal. Il est probable que les performances mesurées sur les appareils commerciaux soient inférieures à celles mises en avant lors de la présentation.

Parmi les autres caractéristiques publiées, le composant s’appuie sur une architecture CPU en configuration « 2 + 3 + 3 ». Il intègre la prise en charge de la mémoire RAM LPDDR6 et dispose de capacités permettant d’exécuter localement des modèles d’intelligence artificielle comprenant jusqu’à 30 milliards de paramètres.