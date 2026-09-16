Pourquoi décaler la sortie de l’iPhone 18 au printemps 2027 est une bonne idée ?

Lors de son événement “Surprise and shine” la semaine dernière, Apple a présenté uniquement l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et le nouvel iPhone Duo pliable. Le modèle de base iPhone 18 était absent de la présentation.

Selon les informations qui avaient fuité avant l’événement, le modèle standard sera lancé au printemps prochain, accompagné de l’iPhone 18e et de l’iPhone Air 2. Pour les analystes, cette stratégie vise à lisser les revenus de l’entreprise sur l’année.

Un contexte de hausse des prix de la mémoire

L’année 2026 a été marquée par une crise importante sur le marché des smartphones, avec une hausse constante des prix de la mémoire RAM, surnommée “RAMaggedon”. Cette situation a eu des répercussions directes : au lieu de lancer l’iPhone 18, Apple a augmenté le prix de l’iPhone 17 et d’autres modèles plus anciens de 100 dollars.

Éviter d’annoncer des hausses importantes

Habituellement, les anciens modèles de base voient leur prix baisser lors du lancement du nouveau. Cette année, l’iPhone 17 a subi une augmentation de 100 dollars sans même avoir de successeur. Les iPhone 18 Pro et Pro Max ont été lancés avec une hausse de 150 euros, ce qui n’a pas nécessité d’explication particulière lors de la présentation.

Compte tenu de cette tendance et du fait que les smartphones d’entrée de gamme subissent généralement des augmentations proportionnellement plus importantes, l’iPhone 18 aurait probablement dû être lancé avec une hausse entre 150 et 200 dollars. En reportant le lancement, Apple n’a pas eu à aborder cette question inconfortable, laissant ses produits premium occuper le devant de la scène avec des prix alignés sur ceux du Galaxy S26 Ultra et du Pixel 11 Pro XL.

Des ventes initiales concentrées sur les modèles Pro

Les données d’IDC citées par CNBC montrent que durant le premier semestre 2026, les modèles Pro ont représenté 54% des ventes d’iPhone, contre 26% pour le modèle de base iPhone 17. Ce dernier est pourtant devenu par la suite le smartphone le plus vendu au monde.

© Apple

Cette répartition distingue deux types d’acheteurs : ceux qui recherchent le meilleur appareil et achètent rapidement un modèle Pro, et ceux qui privilégient un téléphone récent correspondant à leur budget, moins sensibles aux différences entre générations. Le report du lancement devrait donc avoir un impact limité sur les ventes et pourrait même passer inaperçu auprès de nombreux clients.

Simplifier la production

La crise des prix de la mémoire affecte également la production des smartphones. Limiter le lancement à deux modèles seulement simplifie la gestion de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. L’approvisionnement en iPhone 18 Pro ne semble d’ailleurs pas poser de problèmes, bien que certains y voient un signe de ventes moins importantes qu’espéré.

Cette stratégie permettra également à Apple de répondre directement à la gamme Galaxy S27 attendue au printemps et d’optimiser la production et le marketing du modèle de base.