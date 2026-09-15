Souris gaming filaire vs sans fil : quelles sont vraiment les différences ?

Portées par des progrès techniques et une totale liberté de mouvement, les souris sans fil s’imposent désormais jusqu’auprès des joueurs professionnels d’esport. Si l’écart de réactivité avec les modèles filaires est devenu négligeable, le prix et la gestion de la batterie restent des facteurs déterminants au moment de l’achat.

Pour optimiser une configuration de jeu vidéo, le choix de la souris constitue un élément central, agissant à la fois sur les performances et sur le confort lors des sessions prolongées. Face à l’étendue de l’offre sur le marché, trancher entre un modèle filaire et un modèle sans fil reste un sujet récurrent. Si une différence importante existait autrefois entre ces deux technologies, notamment en matière de latence, l’écart s’est nettement réduit ces dernières années.

Dans les sélections des meilleures souris de jeu pour 2026, la majorité des modèles retenus sont désormais sans fil. Bien que le choix final dépende principalement des types de jeux pratiqués et du budget disponible, la technologie sans fil s’impose aujourd’hui comme une option fiable.

Les critères techniques essentiels

La réactivité d’une souris de jeu repose sur deux facteurs étroitement liés : la latence d’entrée et le taux de rafraîchissement (polling rate). La latence correspond au délai entre une action physique (un clic ou un mouvement) et son affichage à l’écran.

Le taux de rafraîchissement, mesuré en hertz (Hz), indique la fréquence à laquelle la souris transmet ses données à l’ordinateur. Une souris de bureau classique fonctionne généralement à 125 Hz (soit une communication toutes les 8 millisecondes), tandis qu’une souris gamer haut de gamme peut atteindre 8 000 Hz (une communication toutes les 0,125 millisecondes).

Deux autres caractéristiques mesurent le comportement du capteur :

Le DPI (Dots per inch / points par pouce) : Il définit la sensibilité de la souris en mesurant le déplacement du curseur à l’écran par pouce parcouru physiquement. Cette valeur est généralement moins prioritaire pour les joueurs professionnels. Un DPI excessivement élevé peut s’avérer néfaste en détectant les légers tremblements involontaires de la main ou les imperfections du tapis de souris.

Il définit la sensibilité de la souris en mesurant le déplacement du curseur à l’écran par pouce parcouru physiquement. Cette valeur est généralement moins prioritaire pour les joueurs professionnels. Un DPI excessivement élevé peut s’avérer néfaste en détectant les légers tremblements involontaires de la main ou les imperfections du tapis de souris. La vitesse de suivi (exprimée en pouces par seconde ou IPS) : Elle indique la vitesse maximale à laquelle la souris peut être déplacée sans perdre en précision. Une vitesse de suivi élevée permet de retransmettre fidèlement les mouvements rapides.

Conception et préférences d’usage

Au-delà des données techniques, la prise en main dépend des préférences individuelles. Le poids, l’ergonomie globale et le nombre de boutons programmables sont des éléments déterminants. Les joueurs pratiquant des titres nécessitant de nombreux raccourcis s’orienteront vers des modèles équipés de multiples boutons latéraux.

À l’inverse, les adeptes de jeux de tir à la première personne privilégieront des souris très légères pour faciliter les déplacements rapides.

Sans fil ou filaire : l’état du marché

Un sondage réalisé en 2025 par ProSettings auprès de 2 420 joueurs professionnels d’esport montre que les dix souris les plus utilisées étaient toutes sans fil. Cette tendance s’explique par les progrès technologiques et par la liberté de mouvement offerte par l’absence de câble.

La majorité des souris sans fil performantes utilisent une connexion par dongle 2,4 GHz, qui offre un taux de rafraîchissement plus élevé et une latence plus faible que le Bluetooth. En matière de performances chiffrées :

Latence des souris sans fil : généralement comprise entre 0,5 et 1 milliseconde (parfois moins).

généralement comprise entre 0,5 et 1 milliseconde (parfois moins). Latence des souris filaires : comprise entre 0,3 et 1 milliseconde.

Cette différence est considérée comme négligeable pour les utilisateurs. De plus, à niveau de gamme équivalent, le DPI et la vitesse de suivi sont identiques entre les versions filaires et sans fil.

Les contraintes du sans-fil

Les deux principaux inconvénients des souris sans fil haut de gamme ne touchent pas à leurs performances, mais à leur prix et à leur autonomie :

Le coût : la présence de composants électroniques supplémentaires, tels que le dongle ou les dispositifs de charge, rend les modèles sans fil plus chers que leurs équivalents filaires.

la présence de composants électroniques supplémentaires, tels que le dongle ou les dispositifs de charge, rend les modèles sans fil plus chers que leurs équivalents filaires. L’autonomie : bien que de nombreux modèles affichent une autonomie supérieure à 100 heures, la batterie doit être rechargée périodiquement. Cette contrainte se gère en raccordant la souris via son câble USB fourni lors des périodes d’inactivité ou en dehors des sessions de jeu.

Malgré un coût d’achat supérieur, la technologie sans fil constitue la solution retenue pour se rapprocher des standards de jeu professionnels.