iOS 27 corrige enfin ce bug récurrent dans iMessage

Envoyer un message vocal est trop facile sur iOS, ce qui peut parfois déranger certains utilisateurs. Heureusement, la prochaine mise à jour prépare un correctif à ce sujet.

La prochaine mise à jour d’Apple, iOS 27, prévue pour ce 14 septembre 2026, apportera plusieurs modifications, notamment des améliorations pour Siri et des ajustements liés au lancement de l’iPhone Duo. Parmi les changements moins médiatisés figure une correction dans l’application Messages, visant à éviter l’envoi accidentel d’enregistrements vocaux.

Des messages vocaux envoyés sans le vouloir

Dans les versions précédentes d’iOS, un bouton microphone apparaît par défaut dans le champ de texte de Messages. Ce bouton, conçu pour permettre l’envoi rapide de notes vocales, a souvent été critiqué pour sa position, jugée trop accessible. Plusieurs utilisateurs, dont le chanteur Justin Bieber, ont exprimé leur frustration en ligne, soulignant le risque de l’activer involontairement. Cela pouvait entraîner l’envoi de messages audio non désirés ou interrompre la lecture d’autres médias sur l’appareil.

Avec iOS 27, Apple propose une solution : il sera possible de désactiver complètement ce bouton. Pour ce faire, les utilisateurs devront se rendre dans les paramètres de leur iPhone, puis dans la section Apps, choisir Messages et sélectionner Afficher dans le champ de texte. Trois options s’offriront alors à eux : Enregistrer l’audio, Démarrer la dictée ou Aucun. En choisissant Aucun, le bouton microphone disparaîtra du champ de texte.

iMessage permettra toujours d’envoyer des vocaux

Cette modification ne supprime pas pour autant la fonctionnalité d’envoi de messages audio. Il restera possible d’y accéder en appuyant sur le bouton + à côté du champ de texte, puis en sélectionnant Audio. La dictée vocale, quant à elle, pourra toujours être utilisée via le clavier, à condition qu’elle soit activée dans les paramètres du clavier.

La mise à jour iOS 27 devrait être compatible avec les iPhone 11 et versions ultérieures.