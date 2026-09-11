Votre PC rame ? Les solutions imparables de Kingston pour lui donner un sérieux coup de boost

Remplacer son PC ou simplement booster ses performances ? Un bon SSD et une RAM plus rapide peuvent déjà faire la différence. Kingston propose justement une large gamme de composants pour donner un sérieux coup de fouet à votre machine.

Chaque année, le scénario se répète. Le PC met un peu plus de temps à démarrer, les applications deviennent moins réactives, les jeux s’éternisent au chargement et Windows montre ses limites dès que plusieurs logiciels sont ouverts. Au bout de quelques années, le réflexe est souvent le même : regarder les nouvelles configurations et se demander s’il n’est pas temps de remplacer complètement sa machine. Mais est-ce indispensable ?

Avant de remplacer une machine entière, mieux vaut donc identifier ce qui la ralentit réellement. Une mise à niveau ciblée peut parfois permettre de retrouver une machine beaucoup plus réactive tout en conservant ses principaux composants.

C’est notamment là que Kingston peut trouver sa place : en proposant des solutions de mémoire et de stockage pensées pour accompagner l’évolution d’un PC, la marque permet de cibler les composants qui limitent réellement les performances.

Remplacer ou augmenter la RAM, ou encore passer à un SSD plus rapide et avec plus de capacité, peut ainsi donner une seconde jeunesse à une configuration sans repartir de zéro. Choisir Kingston, c’est donc privilégier une marque reconnue dans le domaine de la mémoire RAM et du stockage, avec l’idée de faire évoluer sa machine de manière progressive et adaptée à ses besoins.

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Commencer par identifier le composant à remplacer

Avant d’acheter quoi que ce soit, le gestionnaire des tâches de Windows constitue un bon point de départ. Dans l’onglet Performances, il permet de surveiller l’utilisation du processeur, de la mémoire et du stockage pendant les tâches qui posent problème.

Si l’utilisation de la mémoire reste régulièrement proche de sa capacité maximale alors que le système sollicite fortement le fichier d’échange, un manque de mémoire vive (RAM) peut expliquer certains ralentissements.

À l’inverse, un processeur dont l’utilisation reste à 100 % ou s’en approche lors de l’exécution d’applications exigeantes peut constituer en soi un goulot d’étranglement, même si des processus en arrière-plan, des problèmes logiciels ou une limitation thermique peuvent également en être la cause.

L’objectif est simple : identifier le composant qui constitue réellement le point faible avant de remplacer toute la configuration.

Plus de RAM pour retrouver de la fluidité

La mémoire vive joue un rôle essentiel dès que plusieurs applications doivent fonctionner simultanément. Navigateur avec de nombreux onglets, logiciels de création, jeux ou applications de communication : les usages modernes peuvent rapidement solliciter plusieurs gigaoctets de RAM.

Sur une configuration équipée de seulement 8 Go, passer à 16 Go peut déjà apporter davantage de confort en multitâche. Pour les joueurs, créateurs de contenu et utilisateurs qui travaillent avec plusieurs applications lourdes, 32 Go offrent une marge plus confortable.

C’est notamment le cas du Kingston FURY Beast RGB DDR5 (EXPO/XMP kit, KF560C30BBEAK2-32), un kit de 32 Go composé de deux modules de 16 Go. Il fonctionne à 6000 MT/s avec des timings de 30-36-36 et prend en charge les profils Intel XMP 3.0 et AMD EXPO, permettant de configurer simplement les performances prévues sur une plateforme compatible.

Une mise à niveau vers la DDR5 suppose toutefois que la carte mère et le processeur soient compatibles. Il faut donc vérifier les caractéristiques de la plateforme avant de choisir un nouveau kit.

Pour découvrir les différentes solutions Kingston destinées au gaming et aux configurations hautes performances, consultez la gamme Kingston FURY de mémoire gaming et haute performance.

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Le stockage peut booster votre machine

La RAM n’est cependant pas toujours responsable des lenteurs. Sur une machine qui utilise encore un stockage vieillissant, c’est souvent le disque qui donne cette impression de PC à bout de souffle.

Le démarrage de Windows, l’ouverture des applications, les transferts de fichiers et les temps de chargement dépendent directement du stockage. Lorsque celui-ci devient le principal facteur limitant, le remplacer peut donc avoir un impact très visible.

Pour les configurations récentes équipées d’une interface PCIe 5.0 compatible, le Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD vise les utilisateurs qui souhaitent conserver une machine performante pendant plusieurs années.

Avec des vitesses pouvant atteindre 14 800 Mo/s en lecture et 14 000 Mo/s en écriture, le Renegade G5 est conçu pour exploiter les possibilités du PCIe 5.0. Il utilise notamment un contrôleur Silicon Motion S tM2508 et un cache DRAM basse consommation.

Un point reste essentiel : un SSD PCIe 5.0 doit être associé à une plateforme capable de l’exploiter. Le Renegade G5 s’adresse donc avant tout aux configurations récentes qui peuvent tirer parti de cette interface.

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Nettoyer et optimiser avant de remplacer

Toutes les améliorations ne nécessitent pas l’achat d’un nouveau composant. Cependant, un SSD dernière génération, si vous avez une carte mère compatible, peut être un investissement intéressant.

En effet, au fil des années, un PC accumule les logiciels inutilisés, les applications qui se lancent automatiquement avec Windows et les fichiers dont l’utilisateur n’a plus besoin. Un disque système presque plein peut réduire l’espace disponible pour les mises à jour, les fichiers temporaires et la gestion du SSD, et peut entraîner un fonctionnement plus lent ou moins fiable. Les SSD Kingston proposent des capacités de stockage montant jusqu’à 8 To, de quoi stocker quelques années de photos, des logiciels à foison et toutes les données de l’immense majorité des utilisateurs.

Sur un PC équipé d’un ancien stockage mécanique, cette étape peut enfin être l’occasion d’envisager une migration vers un SSD. Le Kingston FURY Renegade G5 affiche des débits pouvant atteindre 14 200 Mo/s en lecture et 11 000 Mo/s en écriture pour le modèle de 1 To, et jusqu’à 14 800/14 000 Mo/s pour les versions de 4 To et 8 To. Le changement de stockage peut alors apporter un gain de réactivité particulièrement visible.

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Un PC qui surchauffe peut ralentir

Un PC peut disposer de composants suffisamment puissants sur le papier et pourtant manquer de performances en pratique. La température est l’une des raisons possibles.

Lorsqu’un processeur ou une carte graphique atteint une température trop élevée, son système de protection peut réduire automatiquement sa fréquence afin d’éviter une surchauffe. C’est le phénomène de thermal throttling. Les performances peuvent alors diminuer au cours d’une session, donnant l’impression que le PC fatigue.

Avant de remplacer un composant, il peut donc être utile de vérifier les températures, de dépoussiérer le boîtier et de s’assurer que les ventilateurs fonctionnent correctement.

Pourquoi choisir Kingston ?

Kingston a été fondée en 1987 en Californie et s’est progressivement imposée comme l’un des grands noms du stockage et de la mémoire informatique. La marque s’est notamment fait connaître grâce à ses barrettes de RAM et ses SSD.

Kingston bénéficie aujourd’hui d’une solide réputation, portée par la fiabilité de ses produits, leur large compatibilité et plusieurs décennies d’expérience dans le secteur. La marque offre généralement un bon équilibre entre performances, durabilité et prix, ce qui en fait une valeur sûre pour améliorer la mémoire ou le stockage d’un PC.