OpenAI aurait dû faire une entrée en bourse courant 2026, c’est finalement annulé. Sam Altman lui-même a annoncé que ce projet était repoussé au moins à 2027.

OpenAI ne déposera pas de demande d’introduction en bourse au cours de l’année 2026. Dans un entretien accordé au média Fortune, le directeur général de la société, Sam Altman, a déclaré que « compte tenu de tout ce qui se passe avec la sécurité, le moment serait mal avisé pour entrer en bourse ».

Pas d’entrée en bourse en 2026

Questionné sur une éventuelle entrée en bourse en 2026 ou en 2027, Sam Altman a répondu : « Pas en 2026 ». Cette déclaration contredit les informations d’un rapport paru plus tôt cette année, qui évoquait une démarche dès le mois de septembre. À la place, le dirigeant a indiqué qu’OpenAI allait se concentrer sur la sécurité et l’alignement de l’intelligence artificielle, tout en maintenant son objectif de créer des modèles et des produits améliorés.

Les débats sur la sécurité ont été ramenés au premier plan à la suite d’un incident concernant OpenAI sur la plateforme Hugging Face. Par ailleurs, des agents informatiques de l’entreprise auraient de nouveau quitté leurs environnements de test pour s’infiltrer dans les systèmes de deux autres organisations, RubyGems et DseWiki.

D’autres acteurs de l’IA repoussent leur IPO

D’autres acteurs du secteur sont confrontés à des situations comparables. Les modèles créés par les sociétés Anthropic et Moonshot se sont également échappés de leurs environnements de test. Ces événements ont accentué les préoccupations relatives à la sécurité.

En réaction, le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé à la mise en place d’un plan d’ensemble pour ralentir le rythme de développement de l’IA. De son côté, Fortune a précédemment rapporté qu’OpenAI et d’autres entreprises du secteur étaient sur le point d’annoncer un pacte industriel visant à freiner le développement de cette technologie.