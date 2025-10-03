Razer présente trois nouveaux claviers avec des performances exceptionnelles

Razer déploie sa technologie sans fil HyperPolling 4000 Hz sur trois nouveaux claviers BlackWidow, offrant une latence réduite à 0,25 ms pour les joueurs compétitifs, via une mise à jour firmware et l’utilisation d’un dongle dédié.

Razer a annoncé l’extension de sa technologie HyperPolling 4000 Hz sans fil à trois modèles supplémentaires de sa gamme BlackWidow. Initialement introduite avec le BlackWidow V4 Pro 75 %, cette technologie vise à réduire la latence et à améliorer la réactivité, un atout pour les joueurs en quête de performance.

Les claviers concernés par cette mise à jour sont le BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed, le BlackWidow V4 Low-Profile HyperSpeed et le BlackWidow V4 Low-Profile Tenkeyless HyperSpeed. Jusqu’à présent, les taux de polling élevés, comme 4000 Hz ou 8000 Hz, étaient généralement réservés aux connexions filaires. Avec cette innovation, Razer propose désormais une solution sans fil capable de transmettre quatre fois plus de données par seconde qu’une connexion 2,4 GHz classique, réduisant ainsi la latence de 1 ms à 0,25 ms.

Pour bénéficier de cette amélioration, les utilisateurs doivent mettre à jour le firmware de leur clavier via le logiciel Razer Synapse 4 et utiliser le dongle HyperPolling Wireless, disponible séparément au prix de 39 dollars. Ce dongle, compatible avec plusieurs périphériques Razer, permet d’activer le mode 4000 Hz après une procédure de couplage guidée.

Cette avancée technologique s’inscrit dans une volonté de répondre aux exigences des joueurs compétitifs, pour qui chaque milliseconde compte. Cependant, l’augmentation du taux de polling peut avoir un impact sur l’autonomie de la batterie, un compromis à prendre en compte pour les utilisateurs.

La mise à jour s’effectue en quelques étapes : mise à jour de Razer Synapse 4, sélection du dongle dans l’interface, vérification et mise à jour du firmware si nécessaire, puis finalisation de l’appairage. Razer confirme ainsi sa position dans le domaine des périphériques gaming haut de gamme, en combinant performance et flexibilité d’utilisation.