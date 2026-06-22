Le prix de GTA 6 fuite, pas moins de 90€ pour s’offrir le jeu tant attendu

Des références de produits repérées sur le site portugais de la Fnac semblent indiquer que Grand Theft Auto 6 pourrait être commercialisé à 89,99 € dans sa version standard, quelques jours seulement avant l’ouverture officielle des précommandes.

© Rockstar Games

À quelques jours de l’ouverture des précommandes, prévue le jeudi 25 juin, la question du prix de GTA 6 revient avec insistance. C’est un utilisateur du forum ResetEra, fdst1983, qui a mis le feu aux poudres en publiant une capture d’écran tirée du site fnac.pt, sur laquelle apparaissent plusieurs références liées à des titres Rockstar Games, toutes associées à une date de sortie du 19 novembre 2026.

Ce que montrent les références fuitées

Sur l’image en question, trois SKUs sont visibles. Le premier, intitulé RS1, affiche un prix de 89,99 €. Le second, RS4, est listé à 119,99 €, ce qui correspond vraisemblablement à une édition premium. Le troisième, RS5, est affiché à 199,99 €, un tarif cohérent avec ce que l’on attend généralement d’une édition collector. Les références RS2 et RS3 apparaissent tronquées sur la capture, mais leur positionnement tarifaire devrait logiquement se situer entre les deux premières entrées visibles.

© fdst1983 / ResetEra

La FNAC, fierté française du e-commerce et du domaine de la technologie, est présente dans l’hexagone, mais également au Portugal, en Espagne et en Belgique. Ce n’est pas un revendeur marginal, ce qui donne un certain poids à ces informations, même si elles n’ont pas été confirmées par Rockstar Games ou Take-Two Interactive.

Des tarifs vraiment fiables ?

Des listes de prix provisoires pour GTA 6 ont déjà circulé par le passé, à des tarifs très variables, sans jamais être officialisées. Ce qui distingue cette fois-ci, c’est que GTA 6 sera disponible en précommande dans quelques jours à peine et le fait que la source soit un grand distributeur physique et numérique.

Ces éléments conduisent certains observateurs à penser que la Fnac dispose peut-être, cette fois, d’informations fiables transmises par l’éditeur.

Un tarif qui rappelle un précédent récent

Si le prix de 89,99 € venait à être confirmé, il s’alignerait sur celui de Mario Kart World, que Nintendo avait lancé l’année dernière à ce même tarif en version physique, suscitant à l’époque de vives réactions dans l’industrie et parmi les joueurs. Il convient de noter que Mario Kart World était disponible à 10 € de moins en version dématérialisée. Si Rockstar appliquait une logique similaire, le prix numérique de GTA 6 pourrait donc s’établir autour de 79,99 €, bien que rien ne permette de l’affirmer pour l’instant.

Ce scénario ne serait pas non plus très éloigné de ce qu’avait avancé l’analyste Michael Pachter de Wedbush Securities, qui suggérait il y a plus d’un an que Rockstar pourrait se permettre de lancer le jeu à 100 dollars. Une prévision qui avait été accueillie avec scepticisme, mais qui semble aujourd’hui moins improbable qu’elle ne l’était alors.