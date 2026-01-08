GTA 6 encore reporté ? Le jeu n’est toujours pas fini à 10 mois de sa sortie

Bien que Grand Theft Auto VI ne soit pas encore “content complete” à moins d’un an de sa sortie prévue le 19 novembre 2026, le journaliste Jason Schreier de Bloomberg estime que cette date paraît plus réaliste que la fenêtre initiale de 2025, tout en n’excluant pas un léger report de quelques mois pour respecter les objectifs financiers de Take-Two.

Le développement de Grand Theft Auto VI continue de susciter interrogations et spéculations. Selon les dernières informations rapportées par le journaliste Jason Schreier de Bloomberg, le jeu de Rockstar Games n’a pas encore atteint le stade de “content complete”, une étape qui marque l’achèvement de l’ensemble des contenus avant la phase finale de polissage. Cette révélation intervient alors que la date de sortie officielle demeure fixée au 19 novembre 2026.

Un développement toujours en cours de finalisation

Lors d’une intervention sur le podcast Button Mash, Schreier a précisé l’état actuel du projet : l’équipe de développement travaille encore à la finalisation des niveaux et des missions, tout en déterminant quels éléments figureront dans la version finale. Cette situation, qui peut paraître préoccupante à moins d’un an de la date annoncée, doit toutefois être replacée dans le contexte des méthodes de production de Rockstar Games. Le studio texan a déjà repoussé la sortie du titre à deux reprises, passant d’une fenêtre initiale en 2025 à l’automne 2026.

Schreier nuance néanmoins les inquiétudes en établissant une distinction entre les différentes annonces de dates. Selon lui, la fenêtre de novembre 2026 présente un degré de fiabilité supérieur à celle de l’automne 2025, même si aucun membre de Rockstar ne peut garantir avec certitude le respect de ce calendrier. Le journaliste établit un parallèle avec Red Dead Redemption 2, dont le développement avait connu deux reports avant sa commercialisation, suggérant qu’un schéma similaire pourrait se reproduire. Nvidia vient toutefois de lancer le DLSS 4.5, qui pourrait grandement aider à profiter d’un GTA 6 fluide sur un maximum de cartes graphiques.

Des contraintes financières énormes

L’enjeu dépasse la seule dimension technique pour englober des considérations financières substantielles. Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar Games, a positionné Grand Theft Auto VI comme élément central de son exercice fiscal 2027, qui s’achève le 31 mars 2027. Cette dépendance implique qu’un éventuel report ne pourrait s’étendre que de quelques mois sans compromettre les objectifs de l’éditeur. En d’autres termes, si un délai supplémentaire devait survenir, il resterait vraisemblablement limité au premier trimestre 2027.

Cette configuration génère une tension entre les impératifs commerciaux et les exigences de qualité propres aux productions Rockstar. L’éditeur se trouve dans l’obligation de concilier la pression des marchés financiers, qui attendent des résultats conformes aux prévisions, avec la nécessité de livrer un produit techniquement abouti.

Encore peu d’infos sur le contenu du jeu

Concernant le contenu effectif du jeu, les sources officielles demeurent limitées à deux bandes-annonces peu détaillées sur les mécaniques de gameplay. Des documents ayant circulé en ligne, dont la crédibilité a été partiellement renforcée par le licenciement récent d’employés de Rockstar pour fuites d’informations, évoquent plusieurs systèmes : un mode à deux protagonistes permettant de contrôler simultanément les personnages de Jason et Lucia, un système de relations inspiré du mécanisme d’honneur de Red Dead Redemption 2, ou encore des fonctionnalités d’exploration sous-marine.

Ces informations restent cependant à considérer avec précaution. Le processus de développement implique des arbitrages constants, et certaines fonctionnalités mentionnées dans ces fuites pourraient ne pas figurer dans la version commercialisée. Les documents évoquaient notamment une mécanique de ralentissement du temps pour Jason, dont l’équipe de développement aurait elle-même exprimé des réserves.